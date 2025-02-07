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中間諜投敵不到48小時被抓 嚇到癱倒「沒想到這麽快」

中國新聞組／北京7日電
中國「反間諜法」示意圖。（取材自澎湃新聞）
中國「反間諜法」示意圖。（取材自澎湃新聞）

中國國家安全機關通報，近期第一時間偵破一起重要涉密人員主動投靠境外間諜情報機關的重大間諜案件，及時制止賣密行為，有力維護了國家安全。涉嫌人韓某某主動與境外間諜情報機關聯繫，藉工作便利竊取出賣單位涉密文件資料換取金錢。然而， 韓某某投敵叛變短短48小時內就被抓捕歸案，其看到國安幹警出現時一度還癱倒在地，哀嘆「沒想到你們這麼快」。

據中國藍新聞報導，韓某某於案發前在某重要涉密單位工作。日常生活中，韓某某經常瀏覽一些網路博主發布的「炫富」視頻，沉迷於追求紙醉金迷、奢靡享樂的生活方式，金錢觀和價值觀逐漸扭曲。為滿足個人貪婪欲望，萌發了利用工作便利竊取出賣單位涉密文件資料換取金錢的念頭。 

韓某某利用借調到所在單位核心涉密部門工作的機會瘋狂作案，多次使用私人硬盤，秘密從單位涉密計算機中拷貝了一批重要文件資料、數據。對於無法拷貝的資料，韓某某則直接通過手機偷拍方式私自留存。由於竊取數量龐大，韓某某還專門購置兩塊大容量移動硬盤用於竊密活動。

在竊取涉密資料後，韓某某在網上通過隱匿自己真實身份，主動與境外間諜情報機關聯繫，告知對方自己手中掌握有大量涉密文件資料，並提供少部分涉密文件作為「見面禮」，獲得了境外間諜情報機關的金錢報酬。第一次賣密成功後，韓某某企圖將剩餘文件賣出，就在「美夢」即將實現時，殊不知其行為已被國家安全機關發現。

國家安全機關經縝密偵查，在韓某某投敵叛變短短48小時內即將其抓捕歸案。報導稱，當國安幹警出現在韓某某面前時，其正在電腦前與境外間諜情報機關討價還價，預謀出賣更多涉密資料。看到國安幹警後，韓某某癱倒在地，發出了「沒想到你們這麼快」的哀嘆。

依據「中華人民共和國反間諜法」規定，參加間諜組織或者接受間諜組織及其代理人的任務，或者投靠間諜組織及其代理人，屬於間諜行為。

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