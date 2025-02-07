中間諜投敵不到48小時被抓 嚇到癱倒「沒想到這麽快」

中國「反間諜法」示意圖。（取材自澎湃新聞）

中國國家安全機關通報，近期第一時間偵破一起重要涉密人員主動投靠境外間諜 情報機關的重大間諜案件，及時制止賣密行為，有力維護了國家安全。涉嫌人韓某某主動與境外間諜情報機關聯繫，藉工作便利竊取出賣單位涉密文件資料換取金錢。然而， 韓某某投敵叛變短短48小時內就被抓捕歸案，其看到國安幹警出現時一度還癱倒在地，哀嘆「沒想到你們這麼快」。

據中國藍新聞報導，韓某某於案發前在某重要涉密單位工作。日常生活中，韓某某經常瀏覽一些網路博主發布的「炫富」視頻，沉迷於追求紙醉金迷、奢靡享樂的生活方式，金錢觀和價值觀逐漸扭曲。為滿足個人貪婪欲望，萌發了利用工作便利竊取出賣單位涉密文件資料換取金錢的念頭。

韓某某利用借調到所在單位核心涉密部門工作的機會瘋狂作案，多次使用私人硬盤，秘密從單位涉密計算機中拷貝了一批重要文件資料、數據。對於無法拷貝的資料，韓某某則直接通過手機偷拍方式私自留存。由於竊取數量龐大，韓某某還專門購置兩塊大容量移動硬盤用於竊密活動。

在竊取涉密資料後，韓某某在網上通過隱匿自己真實身份，主動與境外間諜情報機關聯繫，告知對方自己手中掌握有大量涉密文件資料，並提供少部分涉密文件作為「見面禮」，獲得了境外間諜情報機關的金錢報酬。第一次賣密成功後，韓某某企圖將剩餘文件賣出，就在「美夢」即將實現時，殊不知其行為已被國家安全機關發現。

國家安全機關經縝密偵查，在韓某某投敵叛變短短48小時內即將其抓捕歸案。報導稱，當國安幹警出現在韓某某面前時，其正在電腦前與境外間諜情報機關討價還價，預謀出賣更多涉密資料。看到國安幹警後，韓某某癱倒在地，發出了「沒想到你們這麼快」的哀嘆。

依據「中華人 民共和國反間諜法」規定，參加間諜組織或者接受間諜組織及其代理人的任務，或者投靠間諜組織及其代理人，屬於間諜行為。