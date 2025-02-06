湖北「白龍馬」入江救人後 發燒40℃還拉肚子 網友心疼

救人的「白龍」的白馬事後發燒腹瀉。（取材自九派新聞／受訪者供圖）

近日在湖北入江救起一對父女的白馬「白龍」還有後續。據報導，「白龍」救人後第二天早上發燒到40度還拉肚子，主人依立拜隨即給它緊急配藥治療。當時接力救人的依立拜等三人事後說，這次即時救援，如果不是白龍，他們根本無法在冰冷江水中下水；而且「白龍」通人性，「看到我拽住落水者後，就主動掉頭往回游」，見義勇首功應是7歲的「白龍」。

據九派新聞報導，2月4日中午，仙桃漢江邊一男子落水，其女也下河欲救父，危急時刻，三名仙桃市游泳協會會員挺身而出。蘇邵高拉住落水者親屬，依立拜騎著白馬躍入江中，劉杭州也朝男子游去，隨後他們成功救起父女二人。仙桃政法委已按規定啟動救人英雄見義勇為認定程序。

接力救人的三人均表示，這次救援，首功歸7歲的白馬，他們都是打「輔助」的。「白龍」主人依立拜是新疆 伊犁人，6歲開始馴馬，「白龍」是混血改良品種。「『白龍』通人性，我抽它一鞭子，它就曉得要下水。它看到我拽住落水者後，就主動掉頭往回游」。

跳江救人的「白龍」。（視頻截圖）

圖左為依立拜，圖右為蘇邵高。（取材自九派新聞）

依立拜表示，「白龍」4日下水救人後，5日早上就發燒了，量體溫已經燒到40度，他隨即給它緊急配藥治療。 依立拜說，騎馬救人要快一些才出此下策，落水者穿得比較厚，全身已經打濕體重增加，若只靠人下去營救是非常困難的，自己出來換衣服時身體都在發抖。「白龍」已經發燒拉肚子，應是打幾天針就好了。

對此，不少網友紛紛心疼表示：「辛苦啦，白龍！」。