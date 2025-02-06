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大S猝逝 網紅中S：以後不再模仿 懷念她教會勇氣

中國新聞組╱綜合報導
小米汽車CEO雷軍發文悼念。（影片截圖）
小米汽車CEO雷軍發文悼念。（影片截圖）

台灣藝人大S徐熙媛在日本因流感併發肺炎逝世，終年48歲；因長得像大S，靠模仿走紅的網紅「中S」發視頻宣布暫停模仿，她表示：「當時覺得你就是一個大女主，你的清醒發言一直陪伴著我。曾經以為模仿到極致就能靠近光，後來才懂真正的致敬是把角色教會我們的勇氣，變成現實中披荊斬棘的力量。」

魯中晨報報導，「中S」又在評論區表示：「暫停就是停止的意思，以後都不會模仿。」值得注意的是，「中S」的ID也同時更改為「我的名字回來啦」。

另據網易號「二向箔」報導，小米汽車CEO雷軍也在微博發文表示哀悼，不過悼念文卻被不少網友抨擊，「大S是台獨藝人不應該悼念」，還有人覺得雷軍是被盜帳號，也有網友批評，「有空不如關心一個月前小米汽車車禍車主」。

雷軍是在微博上簡短貼出「RIP」三字，標註「大S過世」，並附上祈禱的圖案，沒想到卻惹來網友酸言酸語，認為小米從沒跟大S有交集，且RIP不是中國常見的網路用語，許多人灌爆雷軍微博，更指控雷軍在蹭熱度，發文悼念大S完全是自降身價。「八年買了三支小米手機，發誓今後不再買小米」，甚至有人稱大S是「台獨藝人」，掀起網友尖銳論戰。

還有人喊話雷軍，有空不如關心一個月前小米汽車車禍車主。2024年12月11日，河南一家四口駕駛小米SU7pro時，不慎在下山過程中，車輛突然衝下30米山崖，幸運的是四人皆安然無恙。

對於網友的謾罵，雷軍都沒作出回應。

小米汽車CEO雷軍。(取材自微博)
小米汽車CEO雷軍。(取材自微博)
網紅中S稱將停止模仿大S。(取材自瀟湘晨報)
網紅中S稱將停止模仿大S。(取材自瀟湘晨報)
小米汽車CEO雷軍。(取材自微博)
小米汽車CEO雷軍。(取材自微博)

大S 小米 微博

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