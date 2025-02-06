我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蛋價飛漲十萬顆蛋不翼而飛 警方：執法20多年首見

大S離世效應 港人接種流感疫苗增3成

40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

中國新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )
湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )

今年春節假期的最後一天，長沙南站發生驚險一幕，有一名40歲左右的男子在排隊上車時突然暈倒在地、心臟驟停，幸好執勤醫師夏明與車站工作人員及時搶救，該患者最後甦醒，沒想到醒來的第一句話竟然是，「要趕高鐵去上班」。

環球網報導，一位40歲左右的中年男性旅客，在長沙南站16站台排隊登車時突然暈倒，失去意識，湖南省第二人民醫院春運醫療隊執勤醫師夏明聽到呼救聲後，立即攜帶急救設備衝向事發地點，他迅速評估患者情況，發現患者心臟驟停、頸動脈搏動消失、呼吸微弱、瞳孔散大、口吐白沫，夏明決定立即進行心肺復甦搶救。

夏明和車站工作人員輪流上陣，按照標準的按壓姿勢對患者胸部進行按壓，並使用AED設備進行體外除顫。經過20多分鐘搶救，患者終於恢復呼吸。

據報導，沒想到該男子醒後的第一句話竟是，「我要趕高鐵去上班」，並表示暫不考慮去醫院，令不少網友唏噓，「牛馬為什麼不把命當命。」

但考慮到患者暈倒時可能有外傷，且不排除合並腦出血的可能性，夏明耐心分析病情，最終還是說服患者前往醫院進一步就診。此時，救護車已抵達車站，夏明和車站工作人員一起將患者轉移到急救車上。

作為湖南省衛生健康委直屬的三級甲等公立醫院，湖南省第二人民醫院發揮腦疾病醫學、卒中、創傷救治等方面的學科、技術和人才優勢，2023年4月開始與長沙南站簽訂常態化醫療點合作協議開展深度合作。在2025年1月14日至2月22日春運期間，湖南省第二人民醫院派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。

男子在長沙南站暈倒。（瀟湘晨報）
男子在長沙南站暈倒。（瀟湘晨報）

春運 春節

上一則

中又1頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

延伸閱讀

以為只是感冒…27歲梁祐誠疑似A流併發症猝逝

以為只是感冒…27歲梁祐誠疑似A流併發症猝逝
12小時出不了安徽…春節返程「堵」出鐵屁股 網友比慘

12小時出不了安徽…春節返程「堵」出鐵屁股 網友比慘
春運過半 中國跨區人流預計達48億人次

春運過半 中國跨區人流預計達48億人次
春運遇暴雪 大批自駕客困路上 12小時只走100公里

春運遇暴雪 大批自駕客困路上 12小時只走100公里

熱門新聞

李先生在張家界景區懸崖邊「喊山」。（取材自瀟湘晨報）

「養家30年太累了」 六旬叔在張家界驚天一吼意外暴紅

2025-01-30 16:54
老外笑稱很害怕與中國朋友聚餐，因為對方都會搶著買單。（取材自pexels.com@Adrienn）

中國聚餐「搶付錢」害老外很苦惱 網友教一招絕對完勝

2025-01-30 19:55
有網友發現，央視不僅使用蘋果電腦參演，卻有意將蘋果Logo掩蓋，而且春晚主持人私下合影時也使用蘋果手機拍照，此事被曝光後，該主持人立即刪除了相關照片。（視頻截圖）

春晚挺華為只是形式？主持群1張合照曝光全拿iPhone

2025-02-02 06:30
美國OpenAI執行長奧特曼罕見認錯，稱公司站在「歷史的錯誤一方」。（路透）

DeepSeek大受歡迎 奧特曼認錯：OpenAI站歷史錯誤一邊

2025-02-02 01:30
DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
北京八一大樓，即中共中央軍委辦公大樓。 （聯合報系資料照）

傳中國正建造全球最大軍事指揮中心 「北京軍城」規模五角大廈10倍

2025-01-31 05:01

超人氣

更多 >
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬

帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬
政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國