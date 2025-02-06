40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )

今年春節 假期的最後一天，長沙南站發生驚險一幕，有一名40歲左右的男子在排隊上車時突然暈倒在地、心臟驟停，幸好執勤醫師夏明與車站工作人員及時搶救，該患者最後甦醒，沒想到醒來的第一句話竟然是，「要趕高鐵去上班」。

環球網報導，一位40歲左右的中年男性旅客，在長沙南站16站台排隊登車時突然暈倒，失去意識，湖南省第二人民醫院春運 醫療隊執勤醫師夏明聽到呼救聲後，立即攜帶急救設備衝向事發地點，他迅速評估患者情況，發現患者心臟驟停、頸動脈搏動消失、呼吸微弱、瞳孔散大、口吐白沫，夏明決定立即進行心肺復甦搶救。

夏明和車站工作人員輪流上陣，按照標準的按壓姿勢對患者胸部進行按壓，並使用AED設備進行體外除顫。經過20多分鐘搶救，患者終於恢復呼吸。

據報導，沒想到該男子醒後的第一句話竟是，「我要趕高鐵去上班」，並表示暫不考慮去醫院，令不少網友唏噓，「牛馬為什麼不把命當命。」

但考慮到患者暈倒時可能有外傷，且不排除合並腦出血的可能性，夏明耐心分析病情，最終還是說服患者前往醫院進一步就診。此時，救護車已抵達車站，夏明和車站工作人員一起將患者轉移到急救車上。

作為湖南省衛生健康委直屬的三級甲等公立醫院，湖南省第二人民醫院發揮腦疾病醫學、卒中、創傷救治等方面的學科、技術和人才優勢，2023年4月開始與長沙南站簽訂常態化醫療點合作協議開展深度合作。在2025年1月14日至2月22日春運期間，湖南省第二人民醫院派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。