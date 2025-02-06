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「願將經歷拍成電影」 王星回中國後首開直播 女友露臉

中國新聞組╱綜合報導
在不到2個小時的時間內，他們與網友們聊了很多。(視頻截圖)
在不到2個小時的時間內，他們與網友們聊了很多。(視頻截圖)

中國演員王星日前被賣到緬甸米瓦迪詐騙集團大本營，幸而獲救回到中國。2月4日大年初七，王星首次直播發聲，女友嘉嘉也同場亮相，剛開播，直播間人數就突破十萬；被問到會不會將自己的經歷改編成電影，王星表示，如果能提高大家的防範意識，他肯定願意。王星和嘉嘉談及此事，百感交集說要珍惜身邊的人，珍惜當下的所有。

綜合媒體報導，2月4日晚，王星回國後與女朋友嘉嘉首次開啟直播，直播間人數瞬間突破十萬。不到兩個小時的直播中，王星跟網友聊了許多，關於救援行動，當初嘉嘉在社交平台上發文求助，被網友認為是「上演教科書式求救」。

嘉嘉呼籲大家五點：一是要讓自己冷靜下來，不要慌亂；二是要抓住黃金72小時；三是一定要多條腿走路，不能一條路行不通就放棄；四是要認真甄別信息，防止被騙；五是救人要先自救，一定要保證自己的安全。

據報導，當被問到為什麼沒有接受媒體的採訪？王星說，「我要澄清一下，我們沒有簽這樣的一個保密協議，因為當時還不知道後續的進展如何，那個時候我們覺得保留也是一種保護。」他又提到，當時和他在同一大樓的50位同胞已經回來或者在回來的路上。

也有人問，會不會將自己的經歷改編成電影？王星回應稱，如果真的有機會的話，目的能達到對更多人的警醒、提高防範意識，他肯定願意去做這樣的事情。他強調，不管是否改編，都不會影響他做演員的職業。

網友也很好奇王星與嘉嘉的戀愛故事，王星介紹，女友是一名年資七年的廣告人，在某公司擔任創意總監，他們是在朋友的婚禮上相識，當時王星是伴郎，嘉嘉則是伴娘，兩人在一起年多，王星更直言自己見到嘉嘉第一眼時就有如沐春風、一見鐘情的感覺。 

演員王星回國後首次直播，女友露臉。(視頻截圖)
演員王星回國後首次直播，女友露臉。(視頻截圖)

緬甸 詐騙集團

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