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球鞋有反光…成都男被誣陷在地鐵上偷拍 宣布有好消息

中國新聞組╱北京4日電
何先生當初球鞋上的金屬扣反光被當成鏡頭，被兩名女生指控偷拍。(取材自微博)
何先生當初球鞋上的金屬扣反光被當成鏡頭，被兩名女生指控偷拍。(取材自微博)

「成都地鐵球鞋男被誣陷偷拍事件」曾鬧得沸沸揚揚，事件至今600天，因調解失敗，二審至今沒有開庭，但當事人何先生宣布要結婚的好消息，「初十辦喜酒：老婆是重慶人，支持自己維權」。視頻發布後，不少網友點讚留言，「祝福哥們兒」、「百年好合，一生平安」。

「成都地鐵被誣陷偷拍」的何男將於初十辦喜酒，妻子是重慶人，支持他維權。(取材自上...
「成都地鐵被誣陷偷拍」的何男將於初十辦喜酒，妻子是重慶人，支持他維權。(取材自上游新聞)

綜合此前媒體報導，何先生2023年6月搭乘成都地鐵，被兩名女性指控用鞋子上的攝影機偷拍，但所謂的「攝影機」其實只是球鞋金屬扣的反光。事後何先生認為兩名女性並未對他真誠道歉，於是決定起訴維權，並在網路上發表6000多字的長文，引發熱議。

案件經法院一審判決，不支持何先生所要求的：連十天在地鐵站宣讀道歉聲明、賠償經濟損失及精神損害撫慰金共5萬人民幣(約6856美元)等條件，何先生因而提出二審訴訟。

上游新聞報導，何先生的妻子是重慶人，雖然知道「成都地鐵被誣陷偷拍事件」，但不知道何先生就是當事人，聽說了以後，特地上網搜尋前因後果和最新發展，對何先生表示理解，並支持他維權。她表示，「怎麼這樣的事被他遇到了」，更覺得如果自己被誣陷，大庭廣眾之下被這麼多人質疑，確實是一件很恐怖的事情。

何先生先前因為維權耗費太多精力，主動辭去工作，他表示，原本打算把案件處理完再找工作，但現在事情一直拖著沒有解決，二審至今沒開庭，他打算問問律師到底是什麼情形，接下來也要開始找工作，「畢竟現在不是一個人了」。

何先生說，他和妻子以前就認識，但只是普通朋友，去年11月兩人交往後覺得彼此很投緣，見家長後就決定結婚，「大年初二訂婚，初三拍婚紗照，初十我們就要舉行婚禮了。」網友對此紛紛表達祝福，也希望何先生的維權能盡快有結果。

「成都地鐵被誣陷偷拍」的何男，透過社群平台宣布，將於初十辦喜酒，妻子是重慶人，支...
「成都地鐵被誣陷偷拍」的何男，透過社群平台宣布，將於初十辦喜酒，妻子是重慶人，支持他維權。(視頻截圖)
2023年6月，何男穿的運動鞋因為反光，被兩名女生質疑「偷拍」。(取材自上游新聞...
2023年6月，何男穿的運動鞋因為反光，被兩名女生質疑「偷拍」。(取材自上游新聞)

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