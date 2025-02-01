沼氣爆糞水噴…川童炮扔化糞池 掀翻整排豪車 傳家長賣房賠

爆炸現場。（取材自潮新聞）

中國春節 又見熊孩子。四川內江市資中縣一處停車場發生一起驚人事故，一名男童將鞭炮丟入停車場內的化糞池井蓋，意外引爆井內沼氣，劇烈爆炸把地面炸出一個大洞並噴出糞水，巨大的衝擊波還掀翻了停在現場的七輛車，而且都是豪車，肇事男童和其家長已被警察帶走調查。有網友估算豪車加周邊損失至少百萬（人民幣，下同）起跳，男童父親疑已準備賣房賠償。

來源：YouTube

綜合媒體報導，視頻顯示1月30日大年初二在內江市資中縣，一名小男孩在玩鞭炮時，竟把鞭炮扔進化糞池井蓋內後迅速跑離，短短幾秒鐘引發沼氣爆炸。畫面中清楚可見，下水道口被炸出一個巨大的深坑，很快的就噴出髒水，一輛停在現場的林肯SUV 被震飛至空中，旋轉半圈後四輪朝天落地，另一輛奧迪A8後照鏡損毀，LEXUS車門嚴重受損，附近兩輛保時捷也被砸到。現場目擊者稱，警察不到一個小時就找到男孩和家長，帶走調查處理。

男童及其家長被警方帶走。（取材自瀟湘晨報）

針對爆炸原因，專家分析指出，井內可能是化糞池或雨水井，由於沼氣長期積聚，遇上明火即可能引發強烈爆炸。

對此，有網友說：「簡直就像是一場精心設計的豪車毀滅戰，這個孩子專撿貴的幹」、「熊孩子婁子捅得有點大」、「這…不僅要賠人家汽車的損失，還有化糞池」。

爆炸現場。（取材自微博）

有網友估算，因受損車輛價值不菲，維修費用預估高達數十萬元，加上停車場路面損壞、地下管道受影響，整體損失可能接近百萬。

疑受害車主現場直播。（取材自潮新聞）

江蘇石城律師事務所高俊律師指出，民法典第1188條規定：「無民事行為能力人、限制民事行為能力人造成他人損害的，由監護人承擔侵權責任。」在本次事件中，男孩父母應承擔侵權責任。

據傳小孩的家長疑似開始賣房賠償這筆巨額損失，但有網友表示，內江的房子價格並不高，賣了也不一定能賠得起這些豪車。