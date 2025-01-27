網戀被騙23萬 19歲電競手崩潰：她拿我的錢打賞男主播

幻雲。（取材自微博）

繼2024年4月21歲遊戲代練「胖貓」因與女友涉及金錢糾紛發生爭吵跳江身亡後，又一名中國前職業電競選手因網戀被女友騙走23萬（人民幣，下同）還被追債兩度失聯，經家人報警並發動網友接力尋找，該名男選手已被找到，人平安，但仍處於崩潰情緒中。今天再傳出他的「女友」其實是以盜圖身分和他交往，網友懷疑他遇上了殺豬盤 ，籲警方深入查辦。

據九派新聞報導，1月25日下午6時許，來自南京Hero久競俱樂部的王者榮耀KPL職業選手幻雲（本名賴潤豪）發文，稱自己掉進了情感騙局的深淵，並流露出輕生念頭。他稱自己19歲，去年11月通過朋友介紹認識女網友陳某某，兩人一起打遊戲，隨後網戀。女方在兩個多月裡以進貨等名義向他借錢共23萬餘元。他為此抵押了遊戲職業認證號借錢，因對方未及時還款，帳號被扣。

「我把號抵押了兩萬，又全部給了她。一個禮拜後，她沒有給我錢，說車行壓她的價格，一分錢都沒轉，所以錢不能給我」，幻雲說。

今年1月24日，他登錄了那個綁定自己實名，卻由陳某某使用的抖音 帳號。帳號等級47級，消費記錄顯示刷了23萬禮物，「我整個人都懵了。兩個多月我給她的20多萬所謂的進貨錢，竟然都被她用來在抖音上揮霍，給主播刷禮物，當大姐」，讓他情緒低落並流露出輕生念頭。

幻雲與「女友」的聊天紀錄。（取材自微博）

幻雲在結尾稱，「這段旅程，我想提前下車了，或許下一站的風景，並不屬於我……世間疾苦我沒有救贖再見朋友們……」。

幻雲疑輕生消息昨衝上微博熱搜，不少網友留言關注並在接力在網上轉發文尋找幻雲。25日晚，俱樂部表示已找到幻雲，將安排心理老師對其進行心理干預。

但幻雲被找到後，又在個人社交帳號發文：「骯髒的世界，我可笑的愛情！」並隨後曬出了自己網戀的聊天紀錄，再度引發網友關心。26日下午，幻雲表示：「感謝大家對我的關心，但我還是很抱歉，再見」。

幻雲與「女友」的聊天紀錄。（取材自微博）

對於幻雲第二次失聯，很多網友紛紛苦勸：人生還很長，還有很多美好幸福的事等待你去發現去探索，一切都會好起來。隨後，俱樂部發文稱，俱樂部已報警，26日17點30分許，該俱樂部表示已經找到幻雲，其父母對他進行了視頻疏導，幻雲情緒趨於穩定。

1月26日，幻雲被家人找到後再發聲：「感覺到沒有被這個世界拋棄，謝謝你們。我給她的錢大部分是借來的，我現在天天被催債，壓力真的好大。我快崩潰了，我感覺已經快走投無路了。我不知道怎麼面對家人朋友，才會發到網上來。希望警方能幫幫我，幫我討回一個公道」。

不少網友把幻雲失聯和去年的胖貓自殺事件連接起來，有人評論「新新一代肥貓？」、「胖貓2.0」，有網友認為不該這樣對比；也有網友批評俱樂部「你們找到一個要輕生的人不到24小時就放由他一個人活動了？我只能說牛啊」。

對於有小紅書 女用戶稱自己的照片被幻雲的「女友」盜圖用來詐騙，並稱該「女友」已涉騙過很多人，非法獲利至少百萬，網友們紛紛呼籲警方深入調查，背後可能又是殺豬盤集團。