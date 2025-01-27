武漢男學馴犬 一開口就被咬穿臉 竟因說了這1句狗語

男子學狗語訓狗。（取材自經視直播）

讓狗聽話是許多寵物 主人的夢想，家住武漢 的胡先生也因此在抖音 向視頻學習說狗語，想跟家裡的寵物犬交流，沒想到胡先生學完才剛一開口就被狗咬爆血管，經送醫救治，醫師發現胡先生的臉被咬穿，整個皮下組織全部穿透，立即為他清創縫合才沒惡化。網友們紛紛詢問究竟是說了哪句狗語讓狗發狂，了解後不禁為他感到後怕，醫師也提醒「與狗對話有風險」。

據經視直播報導，胡先生有一隻阿拉斯加犬，非常寵愛，為了更好地與狗交流，讓狗聽話，胡先生專門在抖音上尋找一些視頻學習狗語，讓狗能更好地聽懂自己的口令。

「刷抖音的時候，我就看到了一個博主跟狗交流的時候，感覺那個狗已經被它馴馴服了，然後我就想跟我們家狗互動一下，這在互動的過程當中，我就發出了一種『wu……』這種聲音，這個意思是『我比你更厲害』，就是我比你強，你必須得聽我的」。

男子傷口。（取材自經視直播）

讓胡先生意外的是，指令剛一發出，愛犬頓時撲了上來。「本來我們距離非常近，狗在床頭我就趴在床上，因為我當時是趴著的，狗咬上來那一瞬間我沒來得及躲避，所以就一口咬在臉上。當時咬爆了一根血管，血流不止」。

時值凌晨，受傷的胡先生立刻就醫。武漢市第一醫院周圍血管與創面修復科副主任醫師李宏軍表示，「我們看的時候傷口是比較大，在下頜骨，大概8公分的樣子，傷口創面是比較深，整個皮下組織全部都穿透了。給我的感覺是尖牙切割傷，很深的傷口」。

「在急診進行了一期的清創以後，就收到了我們的科室。來了以後，我們進行了常規的消毒包紮，以及還有我們特色的中藥換藥，這些中藥可以幫助殺滅傷口裡面的細菌。等到條件成熟了以後，我們又做了一個二期的皮內的美容的縫合，目前來講患者恢復得很好」，李宏軍說。

男子被狗咬受傷。（取材自經視直播）

李宏軍表示，許多市民愛狗心切，希望親自馴養愛犬，但訓狗其實是一項專業性非常強的工作，與狗對話相對來說蘊含著不可知的風險。因此，盡量不要嘗試發出一些有威脅性的指令，以免發生意外。

對於胡先生的遭遇，網友們除希望他趕快康復，也討論起胡先生「wu……」代表的意思：「抖音不地道，教的一定是：咬我呀」，「翻譯過來就是你瞅啥，瞅你咋滴」，「狗：讓你知道誰更厲害」，「本來以為他是個人，後來一聽他說的是我們的語言，就忍不了了『都是同類，竟然還冒充起人來了』，於是上去就是一口」，「你對狗一直說人話，它其實大概都聽得懂。幹嘛非得說狗語」。