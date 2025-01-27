習近平3天前才剛離開這一城 瀋陽商場驚傳大爆炸

瀋陽街頭大爆炸威力強大。(視頻截圖)

中國國家主席習近平 3天前才到訪遼寧省瀋陽，26日中午大東副食品市場附近突然發生不明原因爆炸。據流出影片所見，事發時有民眾正在排隊，由於爆炸威力強大，有多人倒地，有人受傷流血，一輛電動車 損毀嚴重。目前原因仍在調查中，需待官方通報釐清。

綜合媒體報導，根據監控影像，爆炸時間為1月26日中午12時36分。社交平台「X」帳號「李老師不是你老師」昨晚也上傳多段影片，爆炸現場煙霧彌漫，倒地人群中，有人用手掩住頭部，似乎在按壓傷口，另有多人倒地不動。目前未知具體傷亡情況。

根據監控影像，一名黑衣人曾在一架電動單車旁逗留，走開僅數秒後發生爆炸。

據報導，這次爆炸發生的地點，習近平不久前才到訪過。央視報導，習近平本月23日上午，在遼寧省瀋陽市考察瀋陽大東副食品商場和大東區長安街道長安小區，了解當地節日期間市場供應、群眾生活保障和優化便民惠民服務、提升居民生活品質等情況。

根據網上視頻，瀋陽大東區一家副食店發生爆炸，爆炸威力強大，現場濃煙滾滾、一片狼藉，有多名市民受傷流血，坐在地上待救。有人呼喊「爆炸了爆炸了，耳朵給我震得嗡嗡的」、「誰能救救我奶奶」。