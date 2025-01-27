不只王星、至少騙10演員赴泰 「顏十六」被押回中國

顏十六是誰

中國演員王星去年底被以「赴泰國 拍戲」為由騙往並販賣至緬甸妙瓦底「阿波羅」等多個電詐園從事詐騙案，在中國公安部與泰國執法部門合作下，涉嫌邀約王星的重要犯罪嫌疑人顏某磊（網名「顏十六」）近日到案，並於1月25日押回中國。神祕的「顏十六」身分也因此曝光，他曾任導演，至少涉及十位演員被騙案，公安機關正全力開展案件偵辦工作。

2024年12月29日，王星在微信 群中看到赴泰國拍戲通告，添加顏十六微信溝通後，便一步步踏入深淵。1月3日凌晨，王星抵達泰國曼谷機場，乘坐顏十六安排的車輛經泰緬邊境 被送入緬甸妙瓦底「阿波羅」園區，隨後又被販賣至「環亞」、「凱旋」等多個電詐園區。包括已被解救的王星（藝名星星）在內，近期有數十名演員被邀請赴泰國工作。

新華社報導，近期多名中國公民被騙至泰緬邊境後遭非法拘禁、從事電信網路詐騙等案件引發社會關注。公安部迅速部署相關地方公安機關全力開展人員解救和案件偵查調查，同時派出工作組赴境外開展工作。公安部工作組和中國駐泰國使館在泰方協助下，已逮獲「顏十六」。

大公報報導，初步統計，至少10位中國演藝圈從業者曾接到「顏十六」的拍戲邀約；包括演員王星在內，至少4人被騙至泰國，其中2人被救，2人仍失聯。25歲模特楊澤琪家人也在社交平台求助，稱楊澤琪於2024年12月20日在泰緬邊境失聯，並指邀楊澤琪赴國外拍戲的電影公司就是「顏十六」所屬的泰國GMMGrammy公司和浙江顏氏天藝影業有限公司。

相關消息傳出後，中緬泰共商對策剷除妙瓦底電詐窩點。1月21日，瀾湄執法合作中心在昆明市召開「海鷗」聯合行動總結會，中柬老緬泰越六國派出代表團參會，一致表示將加強全方位合作，開展專項行動，採取強有力措施，堅決打擊電信網路詐騙及其衍生犯罪，全力協調解救被困人員，緝捕犯罪集團頭目，搗毀電詐窩點。

而據紅星新聞等媒體報導，「顏十六」被視為詐騙園區的重要人物之一，身分神祕。多名演藝圈從業者稱，「顏十六」本名顏文磊，江蘇連雲港人，有「顏峻楓」等多個網名，過去十年曾在橫店多個劇組擔任群演、動作指導、導演等職位，2018年曾以顏峻楓為名執導過電影「絕地重生之黎明」。