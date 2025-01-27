我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek嚇壞矽谷 美股期指和日晶片股大跌

「被冤枉用AI寫報告」她拿0分又丟獎學金 學生如何自保？

不只王星、至少騙10演員赴泰 「顏十六」被押回中國

中國新聞組／北京27日電
顏十六是誰
顏十六是誰

中國演員王星去年底被以「赴泰國拍戲」為由騙往並販賣至緬甸妙瓦底「阿波羅」等多個電詐園從事詐騙案，在中國公安部與泰國執法部門合作下，涉嫌邀約王星的重要犯罪嫌疑人顏某磊（網名「顏十六」）近日到案，並於1月25日押回中國。神祕的「顏十六」身分也因此曝光，他曾任導演，至少涉及十位演員被騙案，公安機關正全力開展案件偵辦工作。

2024年12月29日，王星在微信群中看到赴泰國拍戲通告，添加顏十六微信溝通後，便一步步踏入深淵。1月3日凌晨，王星抵達泰國曼谷機場，乘坐顏十六安排的車輛經泰緬邊境被送入緬甸妙瓦底「阿波羅」園區，隨後又被販賣至「環亞」、「凱旋」等多個電詐園區。包括已被解救的王星（藝名星星）在內，近期有數十名演員被邀請赴泰國工作。

新華社報導，近期多名中國公民被騙至泰緬邊境後遭非法拘禁、從事電信網路詐騙等案件引發社會關注。公安部迅速部署相關地方公安機關全力開展人員解救和案件偵查調查，同時派出工作組赴境外開展工作。公安部工作組和中國駐泰國使館在泰方協助下，已逮獲「顏十六」。

大公報報導，初步統計，至少10位中國演藝圈從業者曾接到「顏十六」的拍戲邀約；包括演員王星在內，至少4人被騙至泰國，其中2人被救，2人仍失聯。25歲模特楊澤琪家人也在社交平台求助，稱楊澤琪於2024年12月20日在泰緬邊境失聯，並指邀楊澤琪赴國外拍戲的電影公司就是「顏十六」所屬的泰國GMMGrammy公司和浙江顏氏天藝影業有限公司。

相關消息傳出後，中緬泰共商對策剷除妙瓦底電詐窩點。1月21日，瀾湄執法合作中心在昆明市召開「海鷗」聯合行動總結會，中柬老緬泰越六國派出代表團參會，一致表示將加強全方位合作，開展專項行動，採取強有力措施，堅決打擊電信網路詐騙及其衍生犯罪，全力協調解救被困人員，緝捕犯罪集團頭目，搗毀電詐窩點。

而據紅星新聞等媒體報導，「顏十六」被視為詐騙園區的重要人物之一，身分神祕。多名演藝圈從業者稱，「顏十六」本名顏文磊，江蘇連雲港人，有「顏峻楓」等多個網名，過去十年曾在橫店多個劇組擔任群演、動作指導、導演等職位，2018年曾以顏峻楓為名執導過電影「絕地重生之黎明」。

據報導，去年12月7日，「顏十六」又在各大群中發布「院線電影『緝毒女警』跟組演員」招募男女演員各十名信息，並稱「全程泰國拍攝」，還向接洽的一名男演員保證「後面肯定用你」，催促他盡快回家辦理好護照。隨後有網傳截圖，「顏十六」稱自己「微信號被盜了，最近一個月的事情和我沒關係」。

王星日前從詐騙園區被救出，模樣憔悴。(取材自微博)
王星日前從詐騙園區被救出，模樣憔悴。(取材自微博)

泰國 微信 邊境

上一則

深圳地鐵掛「白頭春聯」不吉利？ 原來背後有意涵

下一則

打造AI界拼多多、震撼矽谷 「量化天王」梁文鋒團隊紅了

延伸閱讀

川普斷「走線」路 中民眾仍要「潤」 改往日本、大馬等

川普斷「走線」路 中民眾仍要「潤」 改往日本、大馬等
研調：川普政府加稅風險東南亞不低 牽動全球供應鏈

研調：川普政府加稅風險東南亞不低 牽動全球供應鏈
泰國版忠犬八公 不知街友主人病逝數月 天天窩超商門口

泰國版忠犬八公 不知街友主人病逝數月 天天窩超商門口
去泰國觀光留意 拐騙多...填寫TM6入境卡擬恢復

去泰國觀光留意 拐騙多...填寫TM6入境卡擬恢復

熱門新聞

隨著農曆小年將近，春運客流攀升。圖為19日在鐵路上海站候車室內，旅客驗票上車。(中新社)

美媒看春運：經濟不景氣 高鐵空蕩蕩、綠皮車擠爆

2025-01-22 21:32
華為首部賀歲影片「圓圓的餃子」上映，全部用Mate 70手機拍攝。（取自央廣網）

華為首部賀歲片「圓圓的餃子」上映 全用Mate 70拍攝

2025-01-23 10:30
女模特裝扮成機器人回老家，村裡大媽紛紛圍觀觸摸。（視頻截圖）

河南女扮機器人回鄉 腰臀比例太誇張 大媽1動作害她破功

2025-01-19 09:30
上海一家三口墜樓，疑似因為女兒考試沒得滿分。（取材自X平台）

小學5年級女兒1科沒考100分 上海1家3口因此相繼跳樓？

2025-01-20 08:30
中國網路今日流傳視頻顯示，遼寧省瀋陽市沈河區東順城街的人行道上在26日中午突發爆炸，原因仍在調查中，截至發稿，官方通報還未出。圖取自紅星新聞

習近平前腳剛走…瀋陽大東副食品市場附近傳不明爆炸

2025-01-26 08:45
杭州市錢江外國語實驗學校404班班主任趙亦心老師準備的期末評語，是一副蘊含了學生名字的新年對聯，這些文字是由AI產生的。（取材自都市快報橙柿互動）

以前寫到半夜、如今10分鐘 杭州師用AI寫評語 家長回應了

2025-01-20 05:30

超人氣

更多 >
生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢
網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」
ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？

ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？
「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%

「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%
川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁