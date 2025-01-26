零容忍…中泰聯手打電詐 協調中心下月啟動

中泰兩國將在泰國境內設協調中心，聯手打擊泰緬柬邊境地區的詐騙活動，預計2月開始運作。圖為2023年10月中國公安部在雲南接手從東南亞移交的中國詐嫌。（新華社）

中國和泰國 將在泰國境內分別設立協調中心，聯手打擊泰國、緬甸 和柬埔寨邊境 地區的電信和其他網路詐騙活動，協調中心預計2月開始運作。

綜合路透、美國之音報導，泰國警方表示，計畫在曼谷泰國國家警察總署增設一個協調中心，中國也擬在與緬甸詐騙呼叫中心妙瓦底接壤的泰國美索（Mae Sot）地區設立另一個協調中心。

泰國警方表示，「該中心（位於曼谷）將與中國合作，調查並打擊總部設在緬甸妙瓦底和柬埔寨邊境的呼叫中心團夥，其中有不少中國人和泰國人」。

泰國和中國的安全官員在曼谷開會討論了相關問題。會後雙方發表聲明，「協調中心預計將於2025年2月開始工作」。

來自泰國、中國、寮國、柬埔寨和越南的執法部門官員稍早前在中國昆明開會，討論區域安全治理的重要議題。會議表示，泰緬邊境一帶連續發生網賭電詐惡性案件，威脅並傷害各國公民切身利益，各方高度重視。

各國代表一致表示將加強全方位合作，展開專門行動並採取強有力措施，堅決打擊電信網絡詐騙及其衍生犯罪。

報導引述緬甸媒體表示，2023年10月至今，緬甸軍政府自詐騙園區解救了逾5萬5000名外國人並遣返回國，其中有5萬3000多人是中國民眾。泰國政府近來面臨越來越大公眾壓力，要求當局對電詐犯罪採取行動的呼聲日趨高漲。

聯合國稱，東南亞地區，特別是泰國、緬甸、寮國和柬埔寨一帶的邊境地區已成為電信和其他網路詐騙活動最活躍的區域，數十萬人被販運到那裡被迫從事詐騙活動。

中國演員王星本月在泰國遭到綁架，被送至緬甸網路詐騙園區工作，引發廣泛關注，在輿論強大壓力下，泰國當局出手將王星從緬甸一個電詐窩點救出。