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深圳殺日男童兇手判死 判決避提日本 在華日人仍擔憂

記者陳湘瑾／綜合報導
深圳去年9月發生日本男童遇襲身亡案，深圳市中級人民法院24日對因殺人嫌疑被起訴的男子實施首次公審，同日以故意殺人罪判處被告的中國男子死刑。（取材自百度）
深圳去年9月發生日本男童遇襲身亡案，深圳市中級人民法院24日對因殺人嫌疑被起訴的男子實施首次公審，同日以故意殺人罪判處被告的中國男子死刑。（取材自百度）

深圳去年9月發生日本男童遇襲身亡案，趕在農曆年前，深圳市中級人民法院24日對因殺人嫌疑被起訴的45歲男子實施首次公審，同日以故意殺人罪判處被告的中國男子死刑。判決指出，被告是為了在網路上博取關注而買刀殺害兒童。除多家外媒和港媒有報導此起判決外，中媒幾乎沒有任何報導。公審也禁媒體旁聽，中國外交部也未置評。有中國網友認為，這種刻意迴避，反映出有關部門對輿論矛盾的擔憂。

蘇州市日本母子遇襲案，被告周家勝23日才剛被判死刑。中國連續迅速判處與襲擊日本人相關案件被告死刑，在日本引起強烈反響。但據了解，在華日本人依然對人身安全感到擔憂。

綜合日本共同社和每日新聞報導，有關日本男童遇襲身亡案，日本駐華大使金杉憲治在北京向媒體透露上述資訊。這是該案的首次開庭，當天就做出這項判決的情況並不常見。

這次的公審雖不向媒體公開，但日本駐廣州總領事館的總領事貴島善子和受害者親屬有參與旁聽。公審中，將多大程度揭示作案動機是焦點。據稱，被告在庭審中表示有話想要對受害者家屬和日本駐中國大使館說，但被審判長中途制止後，被告沒有作出表示反省的發言。

2024年9月18日上午，一名於深圳日本人學校就讀的10歲男童在離校門外200公尺處，被一名男子持刀襲擊受傷。男子當場被捕，但男童在翌日凌晨於醫院不治身亡。由於該案發生當天是「918事變」的93周年，有觀點認為這是針對日本人的犯罪。當時中國相關部門表示該案屬「偶發個案」，沒有公布動機等詳情。

法院指出，被告在行凶後給媒體打電話，是極其惡劣且嚴重的犯罪行為，應當判處極刑。但判決並未提及日本，包括是否針對日本人而犯案。

一名日企的派駐人員說：「不揭示真相，卻告訴我們『放心吧』，怎麽說服周圍的人呢？」這名派駐人員擔憂對企業的在華業務及人員派駐造成影響。

日本 大使館

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