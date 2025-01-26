中國乒協、國乒全員解散官粉群 王楚欽、孫穎莎力挺

乒協和國乒一致決定解散官方粉絲群。圖為去年底，中國隊在國際乒聯世界盃合影。 (新華社)

中國體育圈「飯圈文化」亂象頻傳，中國乒協和中國乒乓球隊主動出擊治理，一致決定解散官方粉絲群，並將範圍擴大至全體人員、全部社交媒體平台，有官方粉絲群人員已陸續解散群組。名將王楚欽 、孫穎莎 隨即表態支持並解散了官方粉絲群，兩人均表示，日後將更加專心地投入到日常訓練和比賽中，也請球迷拒絕偏離體育本質的狂熱，聚焦他們在賽場上的表現。

據中國體育報報導，針對「飯圈」亂象侵蝕和影響乒乓球項目的問題，中國乒協、中國乒乓球隊始終態度鮮明地堅決抵制，多措並舉推進治理工作。近期，中國乒協和中國乒乓球隊再次主動出擊治理「飯圈」亂象，一致決定解散官方粉絲群，並將範圍擴大至全體人員、全部社交媒體平台。

目前，擁有官方粉絲群的人員已陸續將群組解散，用實際行動抵制畸形「飯圈文化」。同時更加聚焦日常訓練備戰與參賽，弘揚積極向上的社會風氣。

中國乒協、中國乒乓球隊受訪教練員、運動員、輔助人員以及管理人員均表示，乒乓球項目長期以來受畸形「飯圈」侵蝕影響，訓練與生活受到嚴重影響，國乒形象被抹黑，尤其當隊員甚至家人承受賽場以外的壓力、遭受網路暴力，深感憂慮。乒乓球作為國球，承載著無數人的熱愛與期望，回報這份厚愛並贏得更廣泛支持的最好方式，就是更加專注於訓練場和賽場，以球場上的優異表現傳播體育正能量。

解散了官方粉絲群的王楚欽表示，他將更加專心地投入到日常訓練和比賽中，紮實做好運動員的本職工作。「我已正式解散粉絲群，請大家和我一起在乒乓球賽場上見證國乒更多輝煌時刻。感謝大家的理解與支持，讓我們一起為國乒加油，為清朗網路空間貢獻一份力量」。

孫穎莎也表態支持，「全力以赴、為國爭光是我的光榮使命。感謝球迷朋友們一直以來的支持和理解。請大家多多聚焦賽場，關注我們在賽場上的表現，和我們一起拒絕偏離體育本質的狂熱，遠離『飯圈』侵擾，共同守護體育的純粹和美好」。

中國乒協並表示，將積極主動發聲，構建正能量生態圈，引導球迷聚焦體育精神，定期發布權威的乒乓球賽事資訊、技術分析、戰術解讀等內容，提升球迷對乒乓球運動的專業認知。