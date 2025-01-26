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「霸王茶姬」把春節翻譯成Lunar New Year 翻車了

中國新聞組／北京26日電
霸王茶姬慶祝首個「非遺春節」。(取材自中新網)
霸王茶姬慶祝首個「非遺春節」。(取材自中新網)

春節臨近，中國當紅茶飲品牌「霸王茶姬」（CHAGEE）近日在境外社群發文將春節的英文翻譯為Lunar New Year，未使用官方明訂的Chinese New Year，遭中國網友砲轟，25日緊急更改文案並致歉。

來源：YouTube

聯合國教科文組織去年12月通過中國提案，將農曆春節列為「人類非物質文化遺產代表作」名錄。今年，中國官方大舉慶祝首個「非遺春節」。

正積極進軍海外市場的霸王茶姬，近日在Instagram、臉書等境外社群帳號發文向茶友賀年，被中國網友發現春節英文翻譯使用Lunar New Year，而不是Chinese New Year或Spring Festival。

「霸王茶姬 外網」隨即登上微博熱搜榜，並遭網友痛批「去中國化」、「國內國外兩副面孔」、「沒敏感度」，要求霸王茶姬道歉更正。

霸王茶姬踩雷後，緊急更改文案為Chinese New Year，25日透過微信公眾號就翻譯不當致歉稱，「很抱歉我們沒有拉齊海外在地團隊對『春節』的翻譯使用更一致的說法，我們後續會加強對海外帳戶的管理和溝通，確保表達內容的準確性。」

封面新聞引述上海市天文學會副理事長施韡稱，Lunar New Year和Chinese New Year之爭，涉及的是一個科學問題。從曆法的角度來講，Lunar New Year是不準確的。現在所使用的農曆屬於陰陽合曆，Lunar New Year只能代表「陰曆」，不能完整地表達「陰陽合曆」的概念。

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