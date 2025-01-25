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怕浪費時間？深圳一科技公司廁所裝監控 還公開員工如廁照

中國新聞組／廣州25日電
網友發布照片顯示，曝光牆上貼有多張員工蹲在衛生間的照片，且均備註稱員工在洗手間吸菸。（取材自南方都市報）
網友發布照片顯示，曝光牆上貼有多張員工蹲在衛生間的照片，且均備註稱員工在洗手間吸菸。（取材自南方都市報）

中國一家科技公司為防止員工在廁所裡打電玩和吸菸，除控管員工如廁時間，還在廁所隔間內安裝攝影機，並將違反公司規定員工如廁影像截園公布示眾，引發員工不滿在網上投訴。事件曝光後，該公司稱已撤下照片，未來會調整公司的管理方式。

據南方都市報報導，近日有網友發帖稱，深圳立訊電聲科技有限公司拍下員工在廁所內的照片，並打印出來貼在曝光牆上。據網友發布的照片顯示，曝光牆上貼有多張員工蹲在衛生間的照片，且均備註稱員工在洗手間吸菸。

有網友質疑，此舉侵犯了員工的隱私權和肖像權，「連人在上廁所都能拍照？還把照片掛公示欄裡？這是在故意侵犯肖像權和隱私權」。

也有網友們表示，企業應改善管理方式，「公司作為管理方，是有責任和義務及時制止在密閉場所吸菸，但防止吸菸可以裝煙霧報警器，防止長時間上廁所可以嚴格規範，不能用不法的手段來治理違規事件」。

1月20日，深圳立訊電聲科技有限公司工作人員回應稱，已撤下相關照片；設立曝光欄是讓員工不要占用廁所打遊戲，同時為了安全，也規定廁所裡禁止吸菸。

深圳立訊電聲科技有限公司成立於2014年，位於深圳市寶安區沙井街道，是一家以從事計算機、通信和其他電子設備製造業為主的企業。

上海中聯（前海）律師事務所律師譚海波指出，員工在廁所內的行為屬於隱私，拍攝員工在廁所內的照片並張貼的行為，屬於侵犯員工隱私權，企業的管理應遵循合法性、秩序性和道德性。

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