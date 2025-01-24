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放大3倍…中國手遊頒獎之夜 最紅女主播「照騙」翻車

記者陳政錄／即時報導
中國遊戲「QQ飛車」主播「幼寵」，因頭像和上台領獎的本人落差大，引發討論。取自QQ飛車微博、直播吧
中國遊戲「QQ飛車」主播「幼寵」，因頭像和上台領獎的本人落差大，引發討論。取自QQ飛車微博、直播吧

中國破億人次註冊的知名手遊「QQ飛車」，近日舉行年終極速之夜，頒發去年度的最受歡迎主播，其中，一名女網紅主播「幼寵」上台領獎時，因本尊與頭像有「人照不符」之嫌，引發熱議，有網友稱感覺「放大了三倍」。在因此事件爆紅後，女主播更新影片回應說，「從來沒說過頭像自己」。

「QQ飛車」日前在太倉體育場舉辦「2024年天美極速之夜」，主要頒發遊戲的年度大獎，因該遊戲用戶突破億人，累計不少明星選手、主播、專業解說和內容創作者，其中，有一獎項是「年度最受歡迎主播」，總共有十二個主播得獎。

據直播吧、星島日報報導，頒獎時，主辦方四個四個介紹，著名女網紅主播「幼寵」排在該批次的第二名，頭像是一名消瘦的女性，得獎介紹詞指出，「幼寵」曾經是遊戲中泊魂車隊的當家花旦車主，用速度和激情書寫傳奇，後來轉身跑圖主播，其直播間熱度火箭飆升等等。

不過，因為在直播時，「幼寵」通常僅貼出一張大頭照搭配聲音講解，遊戲玩家、粉絲都對她相當好奇，不過在頒獎典禮本尊現身後，卻被質疑有「人照不符」之嫌。

據報導，頒獎時，「幼寵」看起來有一些緊張，對粉絲說大家好，我是幼寵，感謝QQ飛車手遊官方，和「謝謝你們！」隨後，女主播在講台上領獎的畫面引發網友討論，有不少中國網友還到主播帳號留言，質疑「妳自己看那是妳嗎？」、「我是臉盲認不出來」，更有人抨擊，「感覺照片中的女孩被放大了三倍」。

事發後，雖然「幼寵」本人因此「黑紅」，但面對質疑，她也更新影片表示，「從來沒說過頭像自己」，並發布了過去擔任戰隊選手的選手圖。但陸媒報導也稱，該圖上，女主播的「尺寸」雖然沒有頒獎之夜那麼大，但仍和遊戲頭像的美女圖有很大差異。

事實上，主播「幼寵」還依靠不俗的遊戲技術成名，圖為主播在個人平台上發布，過去她在...
事實上，主播「幼寵」還依靠不俗的遊戲技術成名，圖為主播在個人平台上發布，過去她在飛車隊伍的選手圖。取自直播吧

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