A股又現天價離婚、1夜2起 這兩位前妻分走4億及11億

金丹科技董事長張鵬。(取材自微博)

A股一夜出現兩起「天價離婚」。一是金丹科技接連公告67歲實控人張鵬與妻子「友好協商」離婚，原未持股的女方將分走逾4億元人民幣（約5513萬美元）股份。豆包概念「牛股」移遠通信同日公告稱，實控人錢鵬鶴離婚，以當日移遠通信收盤價計算，錢鵬鶴將過戶的「分手費」股票價值約11.03億元。

封面新聞報導，金丹科技22日晚間公告稱，公司於近日收到控股股東、實際控制人、董事長張鵬的通知，獲悉張鵬與妻子李中民經友好協商，已辦理解除婚姻關係手續，並就股份分割等事宜作出相關安排。本次權益變動前，張鵬持有金丹科技5905萬股，占公司總股本的30.69%（占剔除回購專戶股份後總股本比率31.03%），李中民在本次權益變動前未持有公司股份。

公開資料顯示，張鵬，1958年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，EMBA，高級工程師。歷任河南 金丹乳酸科技有限公司董事長等職。2011年4月至今，任金丹科技董事長、黨委書記、法定代表人。

根據張鵬與李中民簽訂的離婚協議，張鵬擬將其持有公司的2400萬股股份，約占公司總股本的12.47%（占剔除回購專戶股份後總股本比率12.61%），分割至李中民名下。

金丹科技表示，本次權益變動後，張鵬仍為上市公司第一大股東。

值得一提的是，公告顯示，目前，李中民未在金丹科技及其子公司任職，也未參與公司的生產經營管理。若以金丹科技當日收盤價17.33元/股計算，離婚後李中民將分得市值約4.16億元的金丹科技股份。

移遠通信董事長兼CEO錢鵬鶴。(取材自微博)

在金丹科技發布離婚公告的同時，移遠通信也公告稱，據控股股東、實控人錢鵬鶴與MINHONG MAO兩人的離婚協議，錢鵬鶴將其持有的公司約1255.96萬股股份（占公司股本總數的4.80%）分割至MINHONG MAO名下。

本次權益變動前，錢鵬鶴持有公司股份約5752.98萬股，持股比率21.99%；其一致行動人寧波移遠投資 合夥企業（有限合夥）持有公司股份1725.72萬股，持股比率6.60%；合計持股比率28.58%。本次權益變動後合計持股比率23.78%。

值得一提，近期移遠通信因沾上豆包和AI 眼鏡概念，表現活躍。以1月22日移遠通信收盤價87.80元/股計算，錢鵬鶴將過戶股票價值約11.03億元。