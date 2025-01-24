「我要當你的壞人」中1政法委書記誘人妻 露骨聊天曝光

肖峰。（取材自南方都市報）

據微信 公眾號「清廉海南」消息，海南省紀委監委近日發布了4名幹部嚴重違紀違法被處分的消息，其中包括「陵水黎族自治縣委原副書記、政法委書記肖峰嚴重違紀違法被開除黨籍和公職」。此前，肖峰被湖南長沙程先生舉報，稱肖峰引誘自己妻子做情婦。此次肖峰被雙開的涉案罪名，除涉貪污，還包括了「與他人發生不正當性關係」。

據魯中晨報、香港 01報導，海南省紀委監委於1月23日發布的通報顯示，經海南省委批准，海南省紀委監委對陵水黎族自治縣委原副書記、政法委書記肖峰嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

肖峰與情婦露骨聊天。（取材自微博）

經查，肖峰喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品，接受可能影響公正執行公務的旅遊活動安排，違規出入私人會所；廉潔底線失守，由他人支付應由本人支付的費用；違規插手干預工程項目；與他人發生不正當性關係；利用職權為他人在工程項目、設備採購項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

肖峰嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。經海南省紀委常委會會議研究並報海南省委常委會會議審議，決定依法給予肖峰開除黨籍處分，由省監委給予其開除公職處分；終止其中共 海南省第八次黨代會代表、中共陵水黎族自治縣第15次黨代會代表資格；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

肖峰與情婦。（取材自微博）

肖峰被查案今衝上微博熱搜，不過網友們議論的焦點幾乎都在他被舉報涉誘人妻一案。據報導，2024年11月，湖南長沙程先生實名舉報，肖峰破壞其家庭，長期與其妻子保持不正當關係，並發布多張妻子和肖峰的露骨聊天截圖，內容十分曖昧。程先生同時指肖峰還有受賄及洗錢的違法問題。

肖峰與情婦露骨聊天。（取材自微博）

據程先生公布其妻與肖峰的聊天紀錄，女方稱「我想」，男方回應「你來啊，讓你夠」，女方回了一句「壞人」，男方接著說「我就是要當你的壞人，你喜不喜歡」，女方回答「好愛」，男女發了一個紅著臉的表情貼圖寫了「熱」字；另一則聊天紀錄是女方說自己嘴巴大，男方回她「我就喜歡嘴巴大的」，女方還發了一張清涼照給他問「性感不」。

公開資料顯示，肖峰出生於1982年10月，湖南衡陽人，長期在海南工作，2021年任陵水黎族自治縣委副書記，學歷是法學碩士。