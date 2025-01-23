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LG杯「中國棋王」被判負 評論：奇葩新規 3弊點須追問

中國新聞組／北京23日電
LG杯柯潔提子放錯被判負，圖為裁判介入比賽。（韓媒視頻截圖）
LG杯柯潔提子放錯被判負，圖為裁判介入比賽。（韓媒視頻截圖）

世界冠軍、中國國家圍棋隊國手柯潔22日在第29屆LG杯世界棋王賽三番棋決賽第二局，因兩次犯規被判負，引發中國圍棋界譁然。有媒體評論指出，儘管南韓事先已通知中國隊相關比賽規則，但有三點仍必須追究到底，一是南韓為何在大賽尾聲階段突然將新規加入適用範圍，二是處罰的「嚴謹性」遭質疑缺失，三是柯潔對手南韓卞相壹趁柯潔去喝水時舉報的做法也值得商榷。

據羊城晚報評論指出，去年年底，南韓圍棋推出新的規定：提子必須放在自己的棋盒蓋子裡。這條看似微小的改動，卻在22日的決賽中成為全場焦點，引發不小爭議。

一方面，雖然這一規定已經正式推出，但它開始推行的時間是去年11月，而第29屆LG杯世界棋王賽在去年5月就已開始，按照國際體壇通行規定，規則適用應該以一整屆比賽為對象，被提前寫進整屆比賽的章程，而不該因為決賽舉行時間晚於新規定，就在大賽尾聲階段突然將新規加入適用範圍。

另一方面，這一奇葩新規本身也值得商榷，尤其是在南韓棋手提前重視和適應這一本土新規則的情況下，對外協棋手在南韓比賽造成了顯見的不利影響，很難說沒有利用「主場之利」的考量。而且如果雙方進行大轉換，提出的棋子無法盡數放在棋盒上怎麽辦？對於這樣極有可能在現實中出現的情況，規則也沒有做出任何說明，其「嚴謹性」之缺失，可見一斑。

此外，卞相壹的做法也非常值得商榷，其運用心機獲得比賽的勝利，有勝之不武的嫌疑。尤其是類似的犯規並非發生在盤面上，這也意味著他的注意力一直保持在「柯潔是否犯規」這一點而非盤面的較量中，這絕非圍棋這種大雅的頂級智力運動的決賽選手所應該具備的名手風範。從「俗手、本手、妙手」到如今的「舉手」，無疑是落入了下乘。

評論認為，即便現場申訴被駁回，中國圍棋協會也應該使用自己的合理權利繼續申訴，維護中國棋手的利益。尤其是新規則不應該適用於「舊比賽」這一點，主辦方的做法明顯有違規的嫌疑。

南韓

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