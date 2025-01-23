我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想失智？避開這3類常見飲品 連注重健康者都常淪陷

川普接受福斯專訪再度暗示TikTok命運 北京如何接招？

南韓又輸不起? 柯潔提子未放入棋盒 被棋王賽新規判負

中國新聞組／北京23日電
柯潔(右)被南韓新規則判負，圍棋世界大賽決賽中尚無先例。(取材自北京青年報)
柯潔(右)被南韓新規則判負，圍棋世界大賽決賽中尚無先例。(取材自北京青年報)

第29屆LG杯世界棋王賽三番棋決賽第二局22日在南韓開賽，中國棋手柯潔兩次提子未按照南韓圍棋最新規則放入棋盒，「硬生生」被判負，致兩人總比分被扳平，中國國家圍棋隊抗議無效。這是圍棋世界大賽決賽首次出現犯規負，韓媒稱是因柯潔不熟悉南韓規定。中國部分棋手及網友怒批南韓判犯規負是輸不起；也有人認為南韓事先已通知比賽規則，中國選手應照對方規矩走。

來源：YouTube

據北京青年報報導，本屆LG杯決賽，是柯潔時隔近四年重返世界大賽決賽場。2020年11月，年僅23歲的柯潔在第25屆三星杯決賽中拿到個人第8個世界冠軍頭銜。四年後，柯潔此次向他的第九冠發起衝擊，若奪冠將成為中國首位九冠王。

在LG杯三番棋決賽首盤，柯潔執黑有驚無險擊敗卞相壹，不料第二盤比賽進行至第44手時，裁判柳在成中斷了比賽，判定柯潔犯規，理由是柯潔未把棋子放進棋盒蓋子。據南韓棋院去年年末最新修改的南韓棋院比賽規則，「如果沒將棋子放在棋盒蓋子裡，罰2目」。

柯潔抗議，「據我所知，在世界大賽中從未有過這樣的事例。」中國隊教練俞斌也提出異議，比賽因此被迫中斷了34分鐘。柯潔接受罰目，對局得以繼續。

此後柯潔再次放錯了提子，卞相壹趁柯潔起身倒水向裁判舉報。最終，裁判根據南韓圍棋規則，判定柯潔兩次違反規則。柯潔離座喝水回來發現自己被判負，氣得直說，「你們開什麼玩笑，我喝個水回來就輸了，好好好，你們這麼玩是吧」。

中國國家圍棋隊認為判罰過重，「過」「罰」不相匹配，最後南韓棋院裁判委員會經研究，維持本局按既有規則判罰，未來將慎重考慮中方訴求。柯潔與卞相壹在LG杯決賽戰成平手，將通過23日第3盤決定勝負。

據報導，從比賽現場棋盤擺放布局可見，賽事方將黑棋棋子罐放在柯潔的右手，棋蓋放在他的左手一側，而非他習慣的右手一側。這也是柯潔連續出現誤放提子的客觀因素。

因為放錯提子的位置，導致整盤棋被裁判判負，這引發眾多圍棋愛好者的不解。據南韓棋院透露，該規則去年年底經過更新，之後也向中國方面公布。本次LG杯決賽第一局之前曾再次向中國代表團說明過。

對此，據瀟湘晨報報導，棋手戰鷹發文評論稱，「我始終認為，棋手對圍棋要有一顆敬畏之心，棋不能也不該這樣去贏，坦坦蕩蕩大大方方較量以後獲得的勝利，才是真的尊重對手尊重自己的」；棋手唐韋星表示，「規則應該遵守，但規則之上還有棋道精神」。 

不少中國網友認為南韓判罰過重是輸不起，也有人認為規則就是規則，犯規判負而已，不要陰謀論。

南韓 世界大賽 三星

上一則

LG杯「中國棋王」被判負 評論：奇葩新規 3弊點須追問

下一則

美媒「經濟角度」看中國春運：高鐵空蕩蕩 綠皮車擠爆

延伸閱讀

南韓2024年出生率 可望出現9年來首度成長

南韓2024年出生率 可望出現9年來首度成長
尹錫悅方提戒嚴原因 指薩德系統等南韓機密外洩中國

尹錫悅方提戒嚴原因 指薩德系統等南韓機密外洩中國
川普回鍋 南韓風雨飄搖 僅「1產業」可受惠

川普回鍋 南韓風雨飄搖 僅「1產業」可受惠
碰瓷？尹錫悅宣布戒嚴 律師竟說與中國「12345」熱線有關

碰瓷？尹錫悅宣布戒嚴 律師竟說與中國「12345」熱線有關

熱門新聞

劉宇嵩的作品。（取材自封面新聞）

新疆5歲童國畫高水準驚呆網友 不可能？看完視頻全信了

2025-01-17 06:30
女模特裝扮成機器人回老家，村裡大媽紛紛圍觀觸摸。（視頻截圖）

河南女扮機器人回鄉 腰臀比例太誇張 大媽1動作害她破功

2025-01-19 09:30
獲救後的演員王星，先後用英語和中文，感謝泰國警方的營救。（取材自微博）

公安部曝王星被綁架後轉賣3次 中泰挖出跨境人販集團逮12嫌

2025-01-18 01:25
《環球時報》前總編輯胡錫進。（澎湃新聞）

胡錫進：緬甸妙瓦底園區已被中國鎖定 投降是唯一途徑

2025-01-16 14:37
張曼玉。（取材自光明網）

撞臉張曼玉暴紅 新疆女開直播 稱「做夢都笑醒」

2025-01-18 08:30
上海一家三口墜樓，疑似因為女兒考試沒得滿分。（取材自X平台）

小學5年級女兒1科沒考100分 上海1家3口因此相繼跳樓？

2025-01-20 08:30

超人氣

更多 >
國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消

國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消
川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚
打敗好市多、沃爾瑪 這家4度上榜全美最佳超市

打敗好市多、沃爾瑪 這家4度上榜全美最佳超市
川普經濟政策 影響2025社安金的3種方式

川普經濟政策 影響2025社安金的3種方式
Texas Roadhouse這部位牛排 美食達人：值得花的每分錢

Texas Roadhouse這部位牛排 美食達人：值得花的每分錢