南韓又輸不起? 柯潔提子未放入棋盒 被棋王賽新規判負

柯潔(右)被南韓新規則判負，圍棋世界大賽決賽中尚無先例。(取材自北京青年報)

第29屆LG杯世界棋王賽三番棋決賽第二局22日在南韓 開賽，中國棋手柯潔兩次提子未按照南韓圍棋最新規則放入棋盒，「硬生生」被判負，致兩人總比分被扳平，中國國家圍棋隊抗議無效。這是圍棋世界大賽 決賽首次出現犯規負，韓媒稱是因柯潔不熟悉南韓規定。中國部分棋手及網友怒批南韓判犯規負是輸不起；也有人認為南韓事先已通知比賽規則，中國選手應照對方規矩走。

來源：YouTube

據北京青年報報導，本屆LG杯決賽，是柯潔時隔近四年重返世界大賽決賽場。2020年11月，年僅23歲的柯潔在第25屆三星 杯決賽中拿到個人第8個世界冠軍頭銜。四年後，柯潔此次向他的第九冠發起衝擊，若奪冠將成為中國首位九冠王。

在LG杯三番棋決賽首盤，柯潔執黑有驚無險擊敗卞相壹，不料第二盤比賽進行至第44手時，裁判柳在成中斷了比賽，判定柯潔犯規，理由是柯潔未把棋子放進棋盒蓋子。據南韓棋院去年年末最新修改的南韓棋院比賽規則，「如果沒將棋子放在棋盒蓋子裡，罰2目」。

柯潔抗議，「據我所知，在世界大賽中從未有過這樣的事例。」中國隊教練俞斌也提出異議，比賽因此被迫中斷了34分鐘。柯潔接受罰目，對局得以繼續。

此後柯潔再次放錯了提子，卞相壹趁柯潔起身倒水向裁判舉報。最終，裁判根據南韓圍棋規則，判定柯潔兩次違反規則。柯潔離座喝水回來發現自己被判負，氣得直說，「你們開什麼玩笑，我喝個水回來就輸了，好好好，你們這麼玩是吧」。

中國國家圍棋隊認為判罰過重，「過」「罰」不相匹配，最後南韓棋院裁判委員會經研究，維持本局按既有規則判罰，未來將慎重考慮中方訴求。柯潔與卞相壹在LG杯決賽戰成平手，將通過23日第3盤決定勝負。

據報導，從比賽現場棋盤擺放布局可見，賽事方將黑棋棋子罐放在柯潔的右手，棋蓋放在他的左手一側，而非他習慣的右手一側。這也是柯潔連續出現誤放提子的客觀因素。

因為放錯提子的位置，導致整盤棋被裁判判負，這引發眾多圍棋愛好者的不解。據南韓棋院透露，該規則去年年底經過更新，之後也向中國方面公布。本次LG杯決賽第一局之前曾再次向中國代表團說明過。

對此，據瀟湘晨報報導，棋手戰鷹發文評論稱，「我始終認為，棋手對圍棋要有一顆敬畏之心，棋不能也不該這樣去贏，坦坦蕩蕩大大方方較量以後獲得的勝利，才是真的尊重對手尊重自己的」；棋手唐韋星表示，「規則應該遵守，但規則之上還有棋道精神」。

不少中國網友認為南韓判罰過重是輸不起，也有人認為規則就是規則，犯規判負而已，不要陰謀論。