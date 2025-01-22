「爆竹炸麵粉」小紅書掀高危險跟風 網：小心派出所過年

許多網友在社交平台上曬出用煙花爆竹炸麵粉的照片。（取材自小紅書）

臨近過年，在小紅書 平台上，有不少網友用煙花爆竹炸麵粉，製造氛圍感，拍成視頻上傳到平台炫耀。但消防隊員警告，此行為暗含極大的危險性。

瀟湘晨報報導，在網友分享的視頻中，部分帖子點讚已達上萬。有網友分享了「二踢腳炸麵粉」的拍攝教程：「花炸得多大取決於麵粉放了多少」，甚至還有部分未成年人在拍視頻模仿。

「二踢腳炸麵粉」真的安全嗎？都市快報的調查欄目聯合杭州濱江區消防救援大隊，做了一次煙花爆竹粉塵爆炸的實驗。

實驗現場，消防隊員準備了5斤麵粉，麵粉堆的中央，放了一個小型二踢腳爆竹。消防隊員引燃爆竹後撤離，3秒後爆竹爆炸，瞬間引燃周圍麵粉，粉塵爆炸產生的火焰呈蘑菇雲狀騰空而起，有近5米的高度，引燃了附近的易燃物，產生大量的火焰。

濱江區消防救援大隊副大隊長章一立表示：「我們也留意到，網路上有一些網友，覺得這樣的爆炸好玩，實際上這樣的行為暗含極大的危險性。」章隊長說，粉塵爆炸瞬間產生的溫度很高，極易將人體灼傷，引燃周圍可燃物，「不穩定因素高、可控性差，很容易因操作不當，產生不可挽回的危害。」

章隊長提醒，「如果造成一定的財產損失，尚不構成犯罪的，需要對違法人員進行10日以上、15日以下行政拘留；構成犯罪的，則為3年以上、10年以下。」

評論區裡，也有網友提醒，追求氛圍感的前提一定是注意安全，「否則可以去派出所過年了。」

此前，煙花點燃粉塵已有不少慘痛教訓。2021年4月23日，河南 駐馬店一村民的婚禮現場，為寓意新人白頭偕老，有村民撒起了麵粉，正在燃放的煙花引燃了空中的粉塵，產生了劇烈爆炸。