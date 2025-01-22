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索千萬逼死夫…翟欣欣當庭認罪認罰 案件擇期宣判

中國新聞組／綜合報導
翟欣欣和蘇享茂。（取材自新民周刊）
翟欣欣和蘇享茂。（取材自新民周刊）

WePhone創始人蘇享茂2017年墜樓身亡，他在遺書中稱自己遭前妻翟欣欣逼迫簽下1000萬元(人民幣，下同)離婚賠償，導致公司資金鏈斷裂，引發各界關注。近日，翟欣欣涉嫌敲詐勒索案的刑事部分在北京海淀區人民法院山後人民法庭開庭，她當庭認罪認罰，案件將擇期宣判。蘇享茂家屬強調將堅持追究刑事責任，不會諒解翟欣欣。

綜合極目新聞、新民周刊等媒體報導，蘇享茂與翟欣欣透過婚戀網站認識2個月就閃婚，但40天後迅速離婚。蘇享茂在遺書中稱，這段期間他為翟欣欣花費近1300萬元。

蘇享茂在文中還提到，翟欣欣隱瞞婚史，還「愛撒謊、有心機」，並在婚戀過程中利用其對她的感情，以舉報其個人漏稅、公司灰色營運等為要脅，索要1000萬元及海南房產，導致公司資金鏈斷裂，自己被「極其歹毒的前妻給逼死了」。

翟欣欣曾公開回應，稱自己在婚後遭到了蘇享茂毆打、虐待。她還表示，蘇享茂自殺的真正原因是資金鏈已經斷裂，因為離婚支付給自己的錢，在他的財產中不占多大的比重，不會導致他的資金鏈斷裂。

2023年3月，法院就事件的民事部分判決，認定翟欣欣在離婚過程中採取脅迫方式，是導致蘇享茂自殺的重要因素，判決撤銷離婚賠償協議、翟欣欣退還現金、汽車、珠寶總計近千萬元，並撤銷翟欣欣海南和北京兩套房產的個人所有權。2023年5月12日，蘇享茂家屬確認收到翟欣欣660萬元還款。

蘇享茂發布的遺書。（取材自封面新聞）
蘇享茂發布的遺書。（取材自封面新聞）

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