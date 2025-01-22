「余華英一樣罪大惡極」…王浩文瘋狂賣14童 二審判決出爐

王浩文因拐賣兒童，二審維持死刑判決。（取材自瀟湘晨報）

備受關注的王浩文拐賣兒童案近日二審宣判，四川省高院 認定王浩文2006年因拐賣兒童遭判刑，刑滿後不思悔改，在湖南、湖北多地作案，前罪和漏罪共計拐賣14人，犯罪事實清楚，故駁回上訴，維持死刑判決。被拐兒童家屬表示，王浩文和余華英一樣罪大惡極，對死刑判決非常滿意。

上游新聞報導，此次王浩文被指拐賣的多名兒童中，不少家庭為了尋找孩子備受煎熬，有夫妻因兒子被拐試圖自殺，有家庭孩子找到卻難以回歸。四川高院稱，王浩文的行為嚴重侵犯被拐兒童的人身權利，嚴重破壞社會秩序，社會影響極其惡劣，犯罪後果特別嚴重，到案後拒不認罪，不配合查找被拐兒童，毫無悔罪表現。人身危險性極大，屬於極少數罪行嚴重的犯罪分子，應予嚴懲。

據了解，王浩文是四川省達州市渠縣報恩鄉沙灣村人，雖然有高中學歷，卻沒有用到正道上。他曾因詐騙罪、盜竊罪被判刑，之後更走上拐賣人口這條路，連妻子胡某雄也參與拐賣。

2006年，王浩文因拐騙兒童被湖南株洲市荷塘區法院判處有期徒刑三年，但他刑滿出獄後仍持續犯案。據了解，僅在2009年，王浩文就瘋狂作案5起。

王浩文被捕後曾面對鏡頭稱，「這個東西（拐賣）是傷天害理的事情，是人家痛苦一生的事情，所以有時候猶豫，但是有時候還是搞了。」且他到案後對大部分指控事實在確鑿證據面前拒不認罪，一審期間，王浩文對筆跡鑑定等證據提出異議，當庭要求重新鑑定，還說「自己好歹是高中文化，怎麼會在每次販賣兒童時將自己的身分證和老家地址告訴別人。」