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王星案效應 多省通報涉緬打詐戰果

中國新聞組╱綜合報導
圖為此前中國警方從緬北押回跨境電信網路詐騙犯。（取材自央視新聞）
圖為此前中國警方從緬北押回跨境電信網路詐騙犯。（取材自央視新聞）

在各界高度關注緬甸電騙案件之際，中國各地的地方兩會也陸續召開；雲南省兩會披露，2024年雲南全鏈條打擊涉緬北電信網絡詐騙相關違法犯罪，檢察機關起訴電信網絡詐騙及關聯犯罪8567人。另外，河南審結案件達4188宗、7702人；福建起訴涉緬北電詐犯罪4753人、幫助信息網絡和掩飾隱瞞犯罪所得等關聯犯罪7479人；廣東起訴2124人。

綜合新華網、明報等媒體報導，中國各地強力打擊涉緬北電詐犯罪，2024年，雲南省檢察機關起訴電信網絡詐騙及關聯犯罪、跨境犯罪8567人和1萬77人；審結走私、跨境詐騙、偷越國（邊）境等跨境犯罪案件6035宗1萬3233人，審結幫信、掩隱等犯罪案件4150宗7020人。

在河南，河南省高級法院院長胡道才近日在人大三次會議上作工作報告時通報，河南法院系統去年審結案件4188宗7702人，對514名幕後「金主」、組織頭目判處五年有期徒刑以上刑罰。

福建省檢察院檢察長侯建軍也在工作報告時，通報了該省全鏈條打擊涉緬北等電信網絡詐騙犯罪的情况。其中，起訴電詐犯罪4753人、幫助信息網絡和掩飾隱瞞犯罪所得等關聯犯罪7479人。

廣東省檢察院檢察長馮鍵則透露，廣東檢察機關去年起訴電信網絡詐騙及其關聯犯罪7798人，依法辦理涉緬北電詐犯罪專案，起訴2124人。

地方打擊犯罪力道不小，但曾在泰國組織民間救援隊的海外華人「胡七刀」表示，從緬甸救人整體成功率不足兩成，若電信詐騙問題無法得到根除，救人也是徒勞。

胡七刀透露，他的救援範圍集中在曼谷到湄索的路程之間，若受害者被帶入緬甸，救援將面臨諸多限制無法繼續營救。對於王星能在數日內獲救，他認為是得益於輿論壓力迫使泰國政府採取行動。

河南 緬甸 兩會

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