逃離緬詐團男模 曾遭「拔指甲」虐待？楊澤琪本人解釋了

楊澤琪獲釋後在抖音拍片，秀出指甲發黑。（視頻截圖）

中國男演員王星先前被騙至緬甸 詐騙園區，事件震驚全中國；後來一位「00後」男模楊澤琪同樣疑遭「賣豬仔」到緬甸，失聯逾20多天，日前已回到中國，之後他在社媒發布影片報平安。但有網友指影片中楊的拇指指甲呈現黑色，傳出他疑在園區內遭「拔指甲」。他澄清這是他爭鬥時受的小傷，當時拇指曾腫成鴿子蛋。

據楊澤琪表姊在微博表示，去年12月8日楊澤琪報名參加某泰國 劇組拍攝，通過視訊面試。12月20日凌晨，他便搭飛機抵達曼谷，落地後乘搭劇組車輛，途中曾經換過一次車，當時顯示定位已經在泰緬邊境 。

2024年12月21日，楊澤琪向朋友發出求救訊息後失聯，直到12月29日，他才與母親打視訊電話報平安。當時，他雙手放於桌面，眼角有明顯傷痕。

今年1月10日，楊澤琪父親親赴泰國尋找兒子。約一周後，經過泰國當局幫助，楊澤琪當日便確認位置。其父親發影片稱，楊澤琪已回到中國，並藉此機會提醒年輕人擦亮眼睛，分辨網路騙局，以後不要再上當。

楊澤琪1月18日返回中國，他在機場內拍影片說：「落地第一時間和大家報平安」，並向親友表示感謝。影片中他戴著帽子和口罩，右手大拇指指甲發黑。

有網民猜測楊澤琪在詐騙園區遭到虐待、被拔去指甲，他留言回應，「鬥爭時受的傷，小傷而已」，後來他上傳更多與家人團聚、煮飯等日常生活影片，並豎起拇指幽默表示，「大拇指還有指甲，已經沒事了。」