我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞資協商卡關 好市多工會勞工 最快2月發動罷工

終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

逃離緬詐團男模 曾遭「拔指甲」虐待？楊澤琪本人解釋了

記者賴錦宏╱綜合報導
楊澤琪獲釋後在抖音拍片，秀出指甲發黑。（視頻截圖）
楊澤琪獲釋後在抖音拍片，秀出指甲發黑。（視頻截圖）

中國男演員王星先前被騙至緬甸詐騙園區，事件震驚全中國；後來一位「00後」男模楊澤琪同樣疑遭「賣豬仔」到緬甸，失聯逾20多天，日前已回到中國，之後他在社媒發布影片報平安。但有網友指影片中楊的拇指指甲呈現黑色，傳出他疑在園區內遭「拔指甲」。他澄清這是他爭鬥時受的小傷，當時拇指曾腫成鴿子蛋。

據楊澤琪表姊在微博表示，去年12月8日楊澤琪報名參加某泰國劇組拍攝，通過視訊面試。12月20日凌晨，他便搭飛機抵達曼谷，落地後乘搭劇組車輛，途中曾經換過一次車，當時顯示定位已經在泰緬邊境

2024年12月21日，楊澤琪向朋友發出求救訊息後失聯，直到12月29日，他才與母親打視訊電話報平安。當時，他雙手放於桌面，眼角有明顯傷痕。

今年1月10日，楊澤琪父親親赴泰國尋找兒子。約一周後，經過泰國當局幫助，楊澤琪當日便確認位置。其父親發影片稱，楊澤琪已回到中國，並藉此機會提醒年輕人擦亮眼睛，分辨網路騙局，以後不要再上當。

楊澤琪1月18日返回中國，他在機場內拍影片說：「落地第一時間和大家報平安」，並向親友表示感謝。影片中他戴著帽子和口罩，右手大拇指指甲發黑。

有網民猜測楊澤琪在詐騙園區遭到虐待、被拔去指甲，他留言回應，「鬥爭時受的傷，小傷而已」，後來他上傳更多與家人團聚、煮飯等日常生活影片，並豎起拇指幽默表示，「大拇指還有指甲，已經沒事了。」

楊澤琪1月20日又拍影片報平安，表示為避免增加其他「豬仔」回家的難度，暫時不會談及自己在緬甸的遭遇，他還說現在睡覺時仍會在夢中計畫如何逃離園區。

楊澤琪順利回到中國，報平安視頻中指甲發黑惹關注。（抖音截圖）
楊澤琪順利回到中國，報平安視頻中指甲發黑惹關注。（抖音截圖）

緬甸 泰國 邊境

上一則

才宣布春節假期23天 張雪峰給員工發2000萬年終 網友：想應徵

下一則

王星案效應 多省通報涉緬打詐戰果

延伸閱讀

「瀾湄合作」中國與東協捕逾7萬名電詐犯 接著要救被困人員

「瀾湄合作」中國與東協捕逾7萬名電詐犯 接著要救被困人員
夫妻成立水房…助詐團用虛擬幣洗錢 分判10年、15年

夫妻成立水房…助詐團用虛擬幣洗錢 分判10年、15年
被禁錮緬甸電騙園區4月 29歲港男獲救 仍有10人待援

被禁錮緬甸電騙園區4月 29歲港男獲救 仍有10人待援
助友好鄰邦休戰 緬甸政府、果敢同盟軍在北京斡旋下停火

助友好鄰邦休戰 緬甸政府、果敢同盟軍在北京斡旋下停火

熱門新聞

劉宇嵩的作品。（取材自封面新聞）

新疆5歲童國畫高水準驚呆網友 不可能？看完視頻全信了

2025-01-17 06:30
女模特裝扮成機器人回老家，村裡大媽紛紛圍觀觸摸。（視頻截圖）

河南女扮機器人回鄉 腰臀比例太誇張 大媽1動作害她破功

2025-01-19 09:30
獲救後的演員王星，先後用英語和中文，感謝泰國警方的營救。（取材自微博）

公安部曝王星被綁架後轉賣3次 中泰挖出跨境人販集團逮12嫌

2025-01-18 01:25
《環球時報》前總編輯胡錫進。（澎湃新聞）

胡錫進：緬甸妙瓦底園區已被中國鎖定 投降是唯一途徑

2025-01-16 14:37
張曼玉。（取材自光明網）

撞臉張曼玉暴紅 新疆女開直播 稱「做夢都笑醒」

2025-01-18 08:30
上海一家三口墜樓，疑似因為女兒考試沒得滿分。（取材自X平台）

小學5年級女兒1科沒考100分 上海1家3口因此相繼跳樓？

2025-01-20 08:30

超人氣

更多 >
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告