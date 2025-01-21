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案發至伏刑「史上最快」…珠海、無錫隨機殺人案 2兇手處死

中國新聞組／北京21日電
去年11月11日，廣東珠海體育場發生汽車衝撞民眾案件，包含美國、南韓、德國大使館均發文哀悼。（路透）
去年11月11日，廣東珠海體育場發生汽車衝撞民眾案件，包含美國、南韓、德國大使館均發文哀悼。（路透）

在農曆春節前，中國在20日執行了兩起大型「無差別攻擊」案件兇手的死刑，包括廣東珠海體育場開車撞人事件和江蘇無錫工藝職業技術學院持刀殺人案。北京律師稱，兩兇手從案發至執行死刑，稱得上是「史上最快」。案件在春節前執行，意味中國官方有意制止這類攻擊事件頻繁發生。

新華社報導，去年11月11日晚間，廣東珠海發生體育場開車撞人事件，導致35死、43人受傷住院；珠海市中級法院今年1月20日遵照中國最高人民法院下達的執行死刑命令，對駕車作案的樊維秋執行死刑，珠海市檢察院依法派員臨場監督。

報導稱，法院經審理查明，62歲的樊維秋因婚姻破裂、生活失意，且不滿離婚財產分割結果，遂決意通過駕車衝撞人群方式發洩私憤，於11日晚，在珠海市香洲區體育中心故意駕車衝撞正在鍛鍊的人群，造成重大傷亡後果。

法院認為，樊維秋的犯罪動機極其卑劣，犯罪性質極其惡劣，犯罪手段特別殘忍，犯罪後果特別嚴重，社會危害極大，應當依法嚴懲。樊維秋進行了最後陳述，當庭認罪。

12月27日，珠海市中級法院以「以危險方法危害公共安全罪」判處樊維秋死刑，剝奪政治權利終身。宣判後樊維秋服判，廣東省高級法院覆核後報請最高法院核准，最高法院經覆核依法核准樊維秋死刑。

至於江蘇無錫技校的持刀傷人案，是在去年11月16日晚6時30分左右，無錫工藝職業技術學院發生的持刀傷人案件，造成8死、17傷，犯嫌徐加金被當場抓獲。

據央視新聞，無錫市中級人民法院，本月20日收到中國最高人民法院的刑事裁定書、執行死刑命令後，依法對徐加金執行死刑。無錫市人民檢察院依法派員臨場監督。臨刑前，徐加金與其近親屬進行了會見。

有港媒報導，北京律師姜兆鳳分析稱，樊維秋與徐加金從案發至執行死刑，稱得上是「史上最快」。官方從嚴從重從速將極端罪犯執行死刑，以有力震懾犯罪並警示社會、有效維護社會穩定。

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