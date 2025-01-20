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小學5年級女兒1科沒考100分 上海1家3口因此相繼跳樓？

中國新聞組／上海20日電
上海一家三口墜樓，疑似因為女兒考試沒得滿分。（取材自X平台）
上海一家三口墜樓，疑似因為女兒考試沒得滿分。（取材自X平台）

上海閔行區近日傳出一起一家三口墜樓死亡悲劇，疑因小學女生期末考未全部取得100分滿分，遭母親怪責後從十多樓跳下，結束了自己的生命，母親及父親不堪刺激，相繼跟著跳樓，全部身亡。消息引發熱議，但未見警方通報，真實性難查證。

綜合媒體報導，網傳消息顯示，這起悲劇發生在上海閔行區的一個小區，一名五年級的小女孩疑因期末考試有一門考了95分，被母親嚴厲訓斥，情緒崩潰的她從十多樓的住處跳下，母親目睹女兒跳樓後，疑不堪刺激，也跟著從高處墜地，男戶主發現妻女身亡後陷入絕望，也隨即跳下輕生。

網上流出的影片及照片顯示，警方在現場拉起戒鎖線，用藍色膠布蓋著女戶主及小女生的遺體，男戶主則穿短褲及啡色上衣，倒臥在女戶主遺體旁，大批警員則在場調查。

知情人稱， 「媽媽一直逼著孩子，孩子先跳，後來媽媽和爸爸」、 「孩子五年級」 、「媽媽要孩子100分」。

事件在網上引發關注和熱議。不少人批評家長：「這媽媽期望太高，害了孩子也害了自己」、「什麽家長，95分還這樣逼孩子」、「我的天哪，95分都不滿意？」、「孩子都沒要求家長掙大錢，家長卻要求孩子考滿分」、「這是畸形教育觀念導致的悲劇」。

當地官方尚未對該事件的真實性作出回應，實際情況有待進一步確認。

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