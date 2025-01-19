泰強化邊境護照檢查、設反詐警示牌 稱中遊客增加

泰國強化邊境護照檢查，設立中英泰三文警示牌。(央視截圖)

中國男演員王星在泰國 被綁架至緬甸詐騙園區案陰影籠罩，重創中國遊客信心。近日泰國軍方在多個邊境 地區設置中英泰文警示牌，同時加強對外國護照 的檢查，提示民眾遊客謹防詐騙。泰國總理貝東塔前日開會商討如何增強遊客對泰國旅遊安全的信心，特別是中國遊客。這讓中國遊客退訂潮曇花一現？泰方表示，中國赴泰旅遊不降反增。

央視新聞報導，泰國軍已派遣特別任務組在泰緬邊境主要通道及邊境檢查站設置中文、泰文和英文三種語言的警示牌 ，提醒泰國人和外國人在前往邊境地區時，警惕電信詐騙陷阱。海報分布在12個關鍵地點，包括四個安全檢查站和八個泰緬邊境通道。

同時，在泰緬邊境敏感區域的進出通道設置關卡，加強對外國人的護照檢查，阻止無正當理由的人員出入。

泰媒報導，泰國總理貝東塔前日參加會議，商討如何增強遊客對泰國旅遊安全的信心。她在會後表示，目前網傳關於中國遊客在泰國可能面臨危險或被綁架的謠言是錯誤的，這些謠言玷汙了泰國的形象並影響到旅遊業，泰國政府很重視，正積極尋找解決方案。

她計畫運用AI技術向中國遊客發布中文影片，宣傳泰國是安全的。

另據泰國網傳媒報導，泰國旅遊與體育部部長索拉翁透露，從最新公布的數據來看，2025年1月15-16日，單日入境中國遊客超2萬人，較通常的單日平均水平為1萬6000-1萬7000人來看並沒有減少。