「賣豬仔」爆不停 西安男大生邊境失聯 疑被賣入詐騙園區

一名西安男大生寒假離家稱參加CS電競失聯，警方調查發現其前往中越邊境。(取材自大風新聞)

中國男演員王星在泰國 被「賣豬仔」至緬甸 詐騙園區案，續有類似事件被爆出。一名西安男大生寒假離家稱參加CS電競失聯，警方調查發現他前往中越邊境，可能被賣入東南亞某詐騙園區。另在上海，一家倒閉不久的「威爾仕健身房」，傳出有30多名員工受區經理所騙，以為去泰國員工旅遊，實際卻被帶到緬甸詐騙園區，如今生死未卜，但消息未經官方證實。

大風新聞報導，段女士是陜西省渭南市臨渭區人，她的兒子小段今年19歲，是西安一所大學的大一學生。11日，學校放寒假，小段便回到家中，「當晚又再次返回西安，說要參加一個CS（槍戰競技遊戲）電競比賽，參加後就回去。」

聊天紀錄顯示，段女士問兒子住宿問題如何解決，對方表示在宿舍，「宿舍15號才關門。」12日晚7時47分，小段說：「媽，我明天回來，我們晉級了。」

13日下午4時，段女士問小段何時回家。下午6時，小段回覆稱，他們比賽又贏了，晉級了，等17日八強賽比賽後，「如果贏了就是20日，陜西決賽」。小段還表示，「學校是20日鎖門。」

14日，小段僅收了段女士的紅包，有八秒的視頻通話，此後消息一直沒有回覆。直到15日上午，語音稱剛起床。16日至17日，再未回覆消息。「我給發紅包，娃都沒有收，想著可能出事了。」段女士說，17日下午4時許，她向渭南市公安局臨渭分局報案。

另據小段表姐與廣西警方的聊天紀錄顯示，17日下午6時許，民警提供了一張照片截圖讓其辨認。得到確認回覆後，民警稱小段於16日下午2時27分出現在廣西南寧興寧區西關路高峰路口。晚8時25分，另一名網友對小段的表姐說，16日晚11時43分，在廣西東興市東興京島風景區出境，那裡是中越邊境。

小段一家將求助訊息擴散到網絡後，不少小段的同學告訴段女士，大學附近一些網吧常會有人以幫助學生參加電競比賽名義添加大學生微信 ，用帶其打比賽為由進行引誘。「一個學生說，他看到小段發朋友圈在船上，說是去打比賽，」段女士說，「他們是有組織的誘騙，廣西警方說這不是個例。」

另據香港01網站報導，上海「威爾仕健身房」30餘人赴泰國後失聯一案，據知情人透露，這些人已被拐至緬甸電詐園。有網民說，騙該店員工去泰國的人，是大區總經理。

據網民微信聊天內容透露，該店是上海番禺路威爾斯健身會所長寧店，店長名叫黃吉富。還有網民曬出這名店長發出的求救郵件。

從郵件發布的截圖來看，求救訊息是在1月8日晚9時發布的，內容大致是：「我現在被困在妙瓦底的阿波羅園區，他們給我的名字叫希特拉，我的公司叫左洆集團，把這些重要訊息告訴我哥哥。」郵件中還附了他哥哥和爸爸的聯繫電話。