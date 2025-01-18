「坐牢吧」成都一火鍋店員工被爆在廚房小便 網友直呼惡心

成都一家火鍋店被拍到一名工作人員在店裡後廚小便。（視頻截圖）

成都有許多知名的四川火鍋店，總是吸引大批饕客排隊嘗鮮。不過近日有網民發視頻稱，成都市成華區燒火鋪即享火鍋（牛市口店）一工作人員竟然在廚房小便，由於該店在當地頗為知名，引發譁然，大批網民直呼噁心，批評「某啤酒廠『小便門』事件重演？」，「太惡劣了，這和動物有什麼區別？」。官方介入初查屬實，已要求已該店停業並立案調查。

據讀特新聞報導，近日，有網民發視頻稱，成都市成華區燒火鋪即享火鍋（牛市口店）一工作人員在後廚小便。

網傳視頻顯示，在一廚房內，一名身著黑色上衣並將長褲捲至膝蓋的工作人員，雙手放於身前，身體正面對著廚房的排水口。視頻拍攝者表示，這是成華區燒火鋪即享火鍋店內，火鍋店的店長正在小便。

據北京廣播電視台「法治進行時」報導，視頻發布者表示，他是這家店的員工，因為和門店產生糾紛便選擇在網上曝光。視頻曝光後，燒火鋪即享火鍋（牛市口店）的工作人員表示，「店長不在，他今天休息」。燒火鋪餐飲管理有限公司的工作人員表示，會將此事上報公司，了解核查。

對此，成都市成華區市場監督管理局在一天後於昨天發布通報指出，經查，網傳視頻所指火鍋店是位於雙福一路的燒火鋪·即享火鍋（牛市口店）。通過詢問並核實，當事人（視頻中的員工）承認確有此行為，網傳視頻情況屬實。目前該店已停業，成華區市場監管局已對其立案調查，將依法依規嚴肅處理。

大批網民對於涉事店家這種不重視食安的情況都表示無法接受，紛紛留言怒批：「坐牢吧」，「這和動物有什麼區別」，「餐飲，食品安全，失望透頂，再也不相信了」，「業界終身禁入，太惡劣了」，「想起了電影紅高粱，喝了這碗酒啊」，「這是在逼迫連鎖餐飲店全都得在後廚裝上監控」。