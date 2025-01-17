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萬科總裁「被帶走」引發熱議 祝九勝2動作被指闢謠

中國新聞組／北京17日電
萬科總裁祝九勝。（取材自微博）
萬科總裁祝九勝。（取材自微博）

中國房地產界再傳震撼消息，萬科總裁、執行長祝九勝16日驚傳被公安機關帶走，引發輿論熱議。目前外界尚不清楚祝九勝被公安帶走的原因，公司也未對此做出回應。自從2021年恒大暴雷後，流動性危機在房地產業蔓延，萬科也面臨償債壓力。據了解，深圳政府相關工作專班已介入萬科，公司或將面臨接管改組。而祝九勝17日凌晨更新微信朋友圈，又與媒體電話簡短交流，闢謠味濃。受消息影響，萬科股價17日開盤重挫近5%。

綜合經濟觀察報、財聯社、自由亞洲電台等媒體報導，長期以來，萬科被認為是中國最優秀的開發商，以管理陽光透明和現金流健康著稱，但這幾年也難逃房地產低迷的影響。根據萬科3日公告披露，2024年全年，萬科累計實現合約銷售面積1810.7萬平方米，比2023年大降26.57%；合約銷售金額2460.2億元人民幣（約336億美元），下跌幅度更高達34.59%。

億翰智庫地產分析師王玲指出，萬科2025年將面臨到期和回售債務的高峰，公司債與中期票據總額215.9億元，占存續債券餘額的比率接近50%。2025年萬科到期的中期票據共有8筆，均為2022年發行，合計總金額207億元。

對此，萬科表示，針對2025年將要到期的公開債務，公司會全力以赴，繼續從經營端和融資端等多方面籌集資金，通過積極銷售回款、持續推進大宗交易、加快非主營業務退出和持續爭取融資資源等方式，應對相關債務兌付。

萬科疑似出事的消息引發熱議，美國民間機構華盛頓信息戰略研究所經濟社會學者李恒青表示，中國整個房地產業不景氣，所以萬科出事也不意外。

他指出，最早向房地產業發出預警的，實際上就是萬科，「房地產市場還熱的時候，那個時候，房地產公司開年會都發汽車、發房子，萬科公司年會上只留了兩個字『活著』。」

祝九勝於2012年加入萬科，長期執掌資金管理部門，在萬科的資金調度以及事業合夥人持股平台「盈安合夥」中起著舉足輕重的作用；2018年初升任萬科總裁、首席執行官，公司內部對他的評價多是「雷厲風行」。

而祝九勝傳出在16日被公安帶走後，17日凌晨在微信朋友圈轉發一條鏈接，並配文「節前出差，春節團聚，節後返工，短暫過渡」，似在對此事隔空回應。而祝九勝也和財聯社記者進行了簡短通話，但報導未提及祝的狀況或雙方通話內容。

萬科總裁祝九勝被警方「帶走」引發熱議；圖為萬科在上海的建築工地大門口。（路透資料...
萬科總裁祝九勝被警方「帶走」引發熱議；圖為萬科在上海的建築工地大門口。（路透資料照片）

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