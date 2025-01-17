王星被綁效應 中遊客春節赴泰退單3成 轉赴海南三亞

受中國男演員王星事件影響，中國遊客春節赴泰旅遊興趣銳減，退單量達三成。（新華社）

中國演員王星在泰國 被綁架至緬甸詐騙園區事件後，中國遊客對泰國旅遊斷崖式下滑。有旅行業者表示，春節期間退單量高達三成，其中不少人寧願退款求安心，選擇轉赴海南三亞。在這波轉單潮下，三亞大部分飯店房型被訂光，連一晚要價22萬元人民幣（約3萬美元）的高檔飯店房間也已售罄；春節機票 價格也較1月中旬上漲約1倍。

綜合新浪財經、新聞晨報報導，接近春節假期，中國旅遊預定持續提升，但受安全因素考量，愈來愈多預定泰國旅遊的中客選擇「退訂」，本來「一票難求」的停靠東南亞 地區郵輪，也因為陸續有遊客退訂，而重新開始售票。

有中國線上旅遊平台內部人士稱，上周末「風向突然改變了」，赴泰國旅遊產品預訂量明顯下降；大型旅行業者稱，近兩日退訂很多，單量達到三成左右；上海往返曼谷機票價降近四成。面對退訂，業者只能尊重客人意願正常核損。

根據攜程發布的「2025春節旅遊市場預測報告」顯示，退訂的中客有不少轉赴三亞。從數據來看，春節期間海南入境遊訂單量年增61%，三亞大部分飯店都出現房型被訂光的情形。以海棠灣地標亞特蘭提斯飯店為例，春節期間，以往1988元的低價房型早不見蹤影；海南土福灣嘉佩樂酒店的多個熱門房型也已訂完，其中包括22萬243元一晚「四臥海景泳池別墅」，3萬185元一晚的「逸水居-五十豪華泳池別墅」等房型，其熱度可見一斑。為此，海南相關部門也多次發布相關通知，限制飯店利用假日隨意漲價。

除此之外，飛三亞的機票也跟著水漲船高。春節期間，上海飛三亞的航班價格普遍在3000元左右，北京飛三亞的航班價格普遍在5000元左右，相比1月中旬的價格上漲約1倍，相比12月份的價格上漲約2倍。

根據海南機場官方數據顯示，今年春運期間，海南機場集團旗下11家機場預計執飛航班5.3萬架次，計畫運輸旅客約848.2萬人次，年比分別成長8.8%及2.6%，11家機場加班超2900架次。

旅行社業者表示，從機票到飯店再到餐飲，去三亞比去泰國的成本高，以6天5晚的行程為例大約貴了4000元。但現在有關泰國的輿論持續發酵，更多遊客還是會把三亞當作更安全的選擇。

根據統計，去年1月，中客赴泰約50萬人次，為第一大客源國，但泰國東部春武里府旅遊協會會長塔內近日就表示，三至四成的中國旅行團已取消當地的酒店預訂。