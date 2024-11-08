大學生疑為補貼家計被騙至緬甸遭勒贖20萬 媽媽決定賣房救子

李高。（取材自大河報）

河南 一名大二男生李高疑因父母生病住院，想賺錢補貼家用，卻疑被騙到緬甸 已近2個月，其家屬近日還接到標註來自緬甸的電話，稱想要保命保人就準備20萬（人民幣，下同）。李高的媽媽昨通過直播說決定賣房救子，當晚就接到疑似詐騙集團冒充李高用新微信 號視頻聯繫家人，自稱在柬埔寨賭場被關多日。全案引發猜測，今衝上微博熱搜第一，網民籲官方介入調查。

據大河報報導，近日一段河南父親流淚尋子的視頻在網上熱傳，引發關注。視頻中，這位父親稱自己兒子李高在遼寧上大學，今年9月份瞞著家裡找工作後失聯，他懷疑自己兒子被騙到了緬甸。李高父母先在河南當地派出所報警，又一路追到思茅報案，「警察分析他被騙到緬甸了。」

李父表示，李高離開家時，身上帶著學費、生活費5000多元，加上借來的1000元，身上有6000多元。從他和網友聊天記錄看，有網友告訴他，稱讓他幫背一次貨，可以賺18萬元。

8月28日，李高以提前返學為由離家出發，截至9月10日一直與家人保持聯繫，9月11日突然失聯。李高家人與李高就讀的遼寧職業學院聯繫，發現李高未曾返校。民警查詢他行程軌跡後發現，李高從駐馬店出發，去了瀋陽、鄭州等地，又從鄭州飛往雲南，最後定位在普洱消失。

其父母追隨李高出行路線，先後在河南、瀋陽、昆明等地報警。李高姐姐稱，警方分析弟弟被騙到緬甸了。

李高姐姐說，弟弟失聯後，遼寧職業學院曾打電話給其父母說退學的事情，「學校說因為我弟弟違反了學校規定，要麼辦理退學手續，要麼進行休學。我爸爸也生氣，最後跟學校協商下來，說先把孩子找到為第一目的」。學校則稱仍本著先找到學生為第一目的，不是讓孩子直接退學。

李高父親開直播尋子。（取材自大河報）

東南亞解救電詐人員志願者說，如果李高確實被騙往了緬甸，需要確認他的具體位置和所在詐騙園區，方可實施解救，「前提是得聯繫上他本人」。

另據大象新聞今天上午報導，11月6日，李高的姐姐接到一個標註來自緬甸的電話，對方聲稱想要保命保人就準備20萬。11月7日下午，李高的媽媽說，她決定賣房救子。

沒想到當日晚上，李高突用新微信號視頻聯繫家人，自稱在柬埔寨賭場，然而通話不到2分鐘，電話突然掛斷。姐姐追問具體位置，弟弟只說多日被關在屋內暗無天日，姐姐崩潰痛哭。不過李高的姐姐今天中午又說，打電話的是騙子冒充的，當前警方正在調查處理。

對此，不少網友們認為案情詭異，不排除李高是自願去的，呼籲官方介入調查真實性，並稱如果李高真被騙去柬埔寨，「除非國家出面，不然回不來的」；也有網友質疑官方才宣稱聯合打詐就又出現被騙事件，「這是洗完牌又開始重操舊業了麼？」。也有網友認為，若真如李高所說他是為負擔家計才出國，如今卻要媽媽賣房救他，而且贖金恐像個錢坑，「這不是給父母增加負擔嗎？」。