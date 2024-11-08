遭「性侵」？ 美女鄉官承認為升職獻身縣委書記 還受賄165萬元

李佩霞。（取材自微博）

江西上饒一名退休 教師今年7月實名舉報萬年縣委書記毛奇，指控他長期性侵擔任萬年縣上坊鄉黨委書記的女兒李佩霞，此案經調查後「反轉」，被查出是李佩霞為升職而獻身，且涉及受賄。案件昨在江西省橫峰縣人民法院一審審理，李佩霞承認受賄165萬元（人民幣，下同），當庭認罪悔罪。

綜合界面新聞、香港 01報導，橫峰縣人民檢察院指控，2019年4月至2024年2月，被告李佩霞利用擔任萬年縣上坊鄉黨委書記的職務便利，為他人在工程項目承攬、工程款撥付等事項上謀取利益，非法收受他人財物合共165萬元。檢察機關提請以受賄罪追究李佩霞的刑事責任。昨庭審中，李佩霞當庭表示認罪悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

今年7月，上饒市退休教師李長柳在網路上公布三段錄音，實名舉報毛奇，指控其長期性侵女兒李佩霞，其中一段錄音是李佩霞在毛奇辦公室彙報工作時，被毛奇要求發生性關係；另兩段是毛奇兩次打電話給李佩霞，要李佩霞半夜去其住所「聊天喝茶」，李佩霞「希望書記推薦我」，毛奇稱「肯定會推薦你」。

事件引發外界關注，官方對毛奇和李佩霞進行調查後表示，發現毛奇存在利用職權影響與李佩霞發生不正當性關係問題，李佩霞為了職務調整升遷違反生活紀律。

李佩霞與毛奇。（取材自微博）

今年8月，江西省紀委監委發布關於李佩霞嚴重違紀違法案件的情況通報，稱李佩霞違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律和生活紀律。利用職務便利為他謀利，並非法收受財物，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，經按程序報批，對李佩霞給予開除黨籍、開除公職處分，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

今年11月，毛奇因涉嚴重違紀違法，被開除黨籍、開除公職，並收繳其違紀違法所得，終止其江西省第十五次黨代會代表、上饒市第五次黨代會代表、萬年縣第十四次黨代會代表資格；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。