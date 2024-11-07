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網紅夫婦探店被傳有「菜花」 餐廳不堪負評銷毀用過餐具

記者林宸誼／綜合報導
商家為了自證清白，把「藤蔓夫婦」用過的碗碟打爛。(取材自微博)
商家為了自證清白，把「藤蔓夫婦」用過的碗碟打爛。(取材自微博)

黑龍江哈爾濱一對網紅「藤蔓夫婦」發布美食探店的影片，結果被網友截圖稱，其中一人的舌頭上有疑似俗稱「菜花」的尖型濕疣，多家被「藤蔓夫婦」光顧過的餐廳負評如潮，為讓食客放心，他們只好紛紛發布影片，銷毀兩人使用過的餐具。

網易新聞報導，其中老壇牛肉店老闆的女兒發影片表示，「藤蔓夫婦」在店內用餐後，店鋪就遭到網暴，負評四起，無奈之下，只好將碗碟帶到偏遠地方銷毀。

該店工作人員稱，事件鬧得沸沸揚揚，餐廳也意外成為網暴受害者，而自己也害怕被感染。碗碟全部銷毀的確很心疼。

另一家牛肉飯老闆稱，「藤蔓夫婦」用完餐後，當天的生意就下滑，他當機立斷把碗碟打爛；但他也承認，並不清楚「藤蔓夫婦」是否有病，從頭到尾都是網友傳言。

「藤蔓夫婦」隨後發布影片，稱自己遭到P圖造謠，舌頭上僅僅是食物殘渣，兩人並前往哈爾濱醫科大學附屬第二醫院進行口腔科檢查，並表示他們的口腔很健康，沒有「菜花」。

哈爾濱文旅局表示，目前未接獲相關事件通報，應該是網路上的炒作；至於食品安全上，由於有層層監督，民眾毋須產生恐慌。

「藤蔓夫婦」3日發布影片稱自己遭到P圖造謠，舌頭上僅僅是食物殘渣。(取材自微博)
「藤蔓夫婦」3日發布影片稱自己遭到P圖造謠，舌頭上僅僅是食物殘渣。(取材自微博)

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