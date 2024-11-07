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雇主失聯 湖北月嫂自費養女童3年 雇主、生母下落揭曉

中國新聞組╱綜合報導
孩子疫苗本上的信息。(取材自封面新聞)
孩子疫苗本上的信息。(取材自封面新聞)

三年前，湖北人黃慶芝受雇到武漢當月嫂照顧1歲嬰兒，但兩個月後，雇主卻拋下嬰兒失聯；黃慶芝不忍心將孩子送到福利院，只好帶回老家撫養，兩人還因此被親生女兒埋怨「待外人更好」。今年，由於孩子無法入學，黃慶芝求助警方尋找親生父母，警方調查之後發現，當年的雇主與孩子並無血緣關係，雇主與孩子的親生母親現在都在牢裡服刑。

封面新聞報導，47歲的黃慶芝和丈夫高和意，2021年從湖北十堰到武漢計畫打工賺錢為女兒的將來做準備。當時黃慶芝找到一份住家月嫂的工作，照顧1歲的嬰兒、月薪6000元。

黃慶芝說，房子是租的，雇主陳某不在那裡居住，只有在給錢的時候露面一次，送奶粉、尿布的時候露面一次，女主人從沒出面過，「每天就我一個人帶著一歲的寶寶」。

2021年9月份，房東突然上門告訴黃慶芝，陳某失聯了，拖欠房租，要求黃慶芝和孩子限期搬走。黃慶芝撥打陳某電話、發微信，都找不到人，孩子就這樣落在黃慶芝這裡了。

黃慶芝和高和意不忍將嬰兒送去福利院，決定帶回十堰。2021年底回到家鄉後，黃慶芝全職照顧孩子，高和意則在建築工地打臨時工，他們將孩子取名為高月。

據報導，黃慶芝說，「最初，兩個女兒和親朋好友們都不理解，自己孩子都長大成人了，為啥要帶回來一個負擔。後來，他們都被這個小傢伙征服了，都很喜歡她。」

但由於黃慶芝夫婦不是高月的親生父母，幼兒園不敢接收。2024年中旬，經過多地警方協助，他們找到了高月的生父母，意外的是，陳男在某監獄中，「警方調查後告訴我們，陳某和高月也沒有血緣關係」。之後，警方又找到高月的親生母親，是外地人，也在監獄服刑。

近日，在當地多部門協調下，一所幼兒園願意接收高月，目前，相關部門正在研究如何為高月提供更多的法律保障。

黃慶芝夫婦和孩子在一起。（取材自封面新聞）
黃慶芝夫婦和孩子在一起。（取材自封面新聞）

十堰 監獄 武漢

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