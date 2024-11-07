「道士股」鼎益豐創始人涉詐1300億被拘 股價剩0.125元
主打「玄學投資」的深圳資產管理公司鼎益豐今年初爆雷後，深圳市公安局福田分局6日發布通報稱，鼎益豐創始人隋廣義及馬小秋等人，以涉嫌集資詐騙等犯罪依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。警方呼籲投資人積極配合調查取證，如實反映案件情況，依法合理表達訴求，不信謠、不傳謠。相關消息傳出後，鼎益豐控股6日現價崩跌40.76%，來到0.125元。
來源：YouTube
綜合媒體報導，鼎益豐控股主營投資管理業務，是鼎益豐集團在香港的上市平台，資產管理規模超過1000億元人民幣(約139.3億美元)，在港股及A股坐擁多間上市關聯公司。公司長期以高收益率吸引投資者，旗下理財產品年化收益率最高能達100%，網上一直有該公司涉「非法集資」的質疑。
長鬚白髮的隋廣義頭頂國學大師光環，主打玄學投資，憑著超高產品收益率在珠三角擄獲了大批投資者的心，坊間戲稱其為「道士股」。「隋大師」自稱北斗七星轉世，胸前有七顆以北斗七星次序排列的痣，其中代表北極星的紅痣「是上天點下的明燈」。隋廣義並自稱早年從政，曾任吉林敦化副市長，在研究「道德經」等典籍30餘年後，悟出「精準度優於西方數學模型」的「禪易投資法」，創辦了鼎益豐，吸引不少粉絲投資。
但早在去年8月公司就出現兌付問題，11月遭深圳金融當局指出存在非法集資風險，今年1月更被爆出產品大面積爆雷、創始人之一企圖「走佬」被抓。據稱公司債務預計超1300億元，50萬投資者受害。
據了解，鼎益豐從2023年4月至8月五個月的時間裡，投資人大量擠兌，鼎益豐流動性愈來愈差。2024年1月中旬以來，在鼎益豐位於深圳福田區的辦公點，每天都有數十到上百名投資者聚集抗議。還有投入本金超500萬元的投資人兩度在場自殘。
過往逾12年，鼎益豐頻繁舉辦晨會、講座、慶功會、茶會等活動，以傳播儒釋道文化之名，累積數十萬信徒。該公司也慫恿投資者積極拉新，並由大部分業務員向投資者返點5%至17%不等。一名金融業內人士認為，以高傭帶動人拉人、挪新錢補舊債，這些模式均帶有龐氏騙局色彩。
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