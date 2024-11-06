曾投書新加坡媒體 上海法學學者傳遭邊控

近年來傳出越來越多中國民眾遭到「邊控」的消息，甚至包括一些已移居海外多年的中國民眾，在返國探親後就無法再離境。（新華社）

上海財經大學法學院副教授梁興國日前在上海虹橋機場準備去香港 時，才發現自己已遭限制出境，原因可能與兩年前他在新加坡 聯合早報一篇投書有關。這種俗稱「邊控」的出境限制措施，被認為正在成為北京當局控制言論的新手段。

自由亞洲電台引述時事評論員蔡慎坤近日在X平台上發文稱，梁興國2日準備赴香港時被限制出境，同行的妻子也一併被「邊控」。原因在於他2022年投稿在新加坡聯合早報一篇題為「任期制：共和國重要的制度基礎」有問題。

「邊控」，即邊境控制。中國和其他很多國家一樣，在邊防系統設有黑名單制度，禁止可疑人士進入或離開中國。但關於這個系統運作的細節，以及什麼行為會使人上黑名單，外界卻知之甚少。自由亞洲電台稱，邊控名單廣，且不公開，很多人是到了機場才知道自己已經被邊控。

梁興國這篇文章並未提及中國國家主席習近平或中共政權，但文章寫道：「領導人幹完一任接著第二任、第三任。國家名義上雖然還是共和國，實質卻已變質為獨裁社會。」

蔡慎坤稱，該文發表後，校方曾找梁興國進行三次談話，確認該文是孤立發生還是有人授意，調查後發現梁興國只是普通法學者，便以批評告終。隨後梁興國向聯合早報提交撤稿信，外加保證書，表明不再向境外媒體投稿，此後便未再公開發表文章。

梁興國本人隨後在微信 發表聲明中寫道：「他們拒絕給我們任何書面材料以證明我們被禁止出境。我們抗爭了，但在強大的權力面前，我們二位講理講法的老師一點辦法都沒有。」

自由亞洲電台盤點，近年被曝遭到邊控的還有：章怡和、法學教授賀衛方、獨立記者高瑜、憲政學者張千帆、北京徐曉冬、律師陳秋實、清華大學法學教授許章潤和郭於華、歷史教師袁騰飛等。