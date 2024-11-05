重慶政法委書記陸克華違紀被查 為今年中紀委打掉渝「首虎」

重慶市委常委、政法委書記陸克華涉嫌嚴重違紀違法被查。(取材自人民網)

中央紀委國家監委4日發布「打虎」消息，重慶市委常委、政法委書記陸克華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

南方都市報報導，剛滿60歲的陸克華，曾在原建設部（住房和城鄉建設部）任職超過28年，2015年3月任住建部副部長，躋身省部級，2018年1月調任重慶市副市長，2022年5月任重慶市委常委、常務副市長，2023年2月任重慶市委常委、政法委書記。

隨著陸克華任上落馬，中央紀委國家監委今年公開通報接受審查調查的中管干部已升至51人，為歷年來中管干部年度立案調查量最多的一年。

公開履歷顯示，陸克華，1964年10月生，安徽樅陽人，研究生，農學碩士，高級工程師。歷任原建設部住宅與房地產 業司副司長、住宅產業化促進中心主任，住建部城市建設司司長、副部長等職。2018年1月，任重慶副市長；2022年起任重慶市委常委、副市長；去年2月起任重慶市政法委書記。10月21日，他曾公開露面，此後連續缺席了當地多次重要會議。

陸克華是今年中紀委打掉的重慶「首虎」，也是黨的二十大 以來被打掉的重慶第三「虎」。