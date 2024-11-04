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重慶18歲少年瞿霄宇 蟬聯阿里數學競賽金獎

中國新聞組／北京4日電
瞿霄宇 「蟬聯」阿里巴巴全球數學競賽金獎。（取材自上游新聞）
瞿霄宇 「蟬聯」阿里巴巴全球數學競賽金獎。（取材自上游新聞）

阿里巴巴全球數學競賽組委會3日公布2024阿里巴巴全球數學競賽獲獎名單，共有86名選手獲獎，其中金獎5名，銀獎10名，銅獎20名，優秀獎51名。本次獲獎名單中，有39位獲獎者來自北京大學，6位獲獎者來自清華大學，清北獲獎者占比過半。來自重慶的18歲少年瞿霄宇，再次獲得阿里巴巴全球數學競賽金獎。另有兩名中學生獲獎，格外引人注目。

來源：YouTube

上游新聞報導，瞿霄宇在2023年曾以滿分成績，成為阿里巴巴全球數學競賽歷史上最年輕的滿分金獎得主。

瞿霄宇，2006年7月出生於重慶，曾經是重慶巴蜀中學的學生。發表獲獎感言時，他說：「我一點都不天才，我很菜。數學越學越覺得不懂的太多了，自己很渺小。」

瞿霄宇說小學五、六年級時，就開始看「數學分析」，他被書中的嚴謹推理和美妙定理所深深吸引，兩年里反覆看了兩、三遍。

鋼琴也是瞿霄宇喜歡的東西，在他來看，數學和鋼琴存在共通之處，都是美妙的藝術。

據悉，阿里巴巴全球數學競賽由馬雲2018年發起，現已成為全球規模最大的在線數學競賽。

另據大皖新聞報導，有兩個來自中學的獲獎者格外引人注目：分別是獲得銅獎的鄧樂言，來自上海市民辦華育中學 ；以及獲得優秀獎的張恒燁，來自重慶市巴蜀中學校。

據重慶市巴蜀中學校微信公眾號介紹，高2026屆張恒燁在2023年中國數學奧林匹克（CMO）獲得金牌，入選國家集訓隊。

據上海市民辦華育中學微信公眾號介紹，鄧樂言為上海市民辦華育中學24屆8班學生，曾在初二獲得北京大學第八屆中學生數學科技夏令營未名獎（最高獎）、第五屆全國劉微杯數學競賽一等獎（第二名）。在2022學年第二學期開學典禮上，校長還介紹，鄧樂言同學在數學方面是一個天才少年，當時獲得的獎項已超越高中尖子生。

微信 馬雲

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