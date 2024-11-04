阿里數學競賽「天才少女」事件是鬧劇 姜萍因作弊未獲獎

姜萍因違反阿里巴巴全球數學競賽規則未獲獎。(取材自界面新聞)

江蘇17歲職校女學生姜萍今年6月在「2024阿里巴巴全球數學競賽」預賽中勇奪第12名闖進決賽，由於姜萍與她的老師王閏秋同時入圍 ，引發了造假爭議。隨著決賽成績公布，主辦單位認定王閏秋與姜萍在初賽違反「禁止與他人討論」的規則，二人最終均未獲獎。由於此前姜萍「天才少女」名震一時，網民酸道：「真是作弊一時爽。」

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央視報導，主辦單位阿里巴巴全球數學競賽組委會3日發布情況說明指出，阿里巴巴全球數學競賽獲獎名單已正式發布，共有86名選手獲獎，其中金獎5名，銀獎10名，銅獎20名，優秀獎51名。獎金分別為金獎3萬美元(約4212人民幣)、銀獎1.5萬美元、銅獎8000美元、優秀獎2000美元，金獎由北京大學、清華大學和馬里蘭大學學院市分校的學生奪得。

對於「姜萍事件」，主辦方主動通報，根據決賽閱卷結果，姜萍與王閏秋並未獲獎。根據調查瞭解，王閏秋在預選賽中對其指導的學生提供幫助，違反了預選賽關於「禁止與他人討論」的規則。

主辦方並表示，這暴露出競賽賽制不夠完善、管理不夠嚴謹等問題，「對此，我們表示誠摯的歉意」。

阿里數賽決賽已在6月底落幕，決賽成績原訂於8月公布，但主辦方直到11月3日才正式發布比賽結果，主辦方並未多加說明延遲三個月發布結果的原因。

在比賽與調查結果公開後，江蘇省漣水中等專業學校也隨即發布「情況通報」，公布對於王閏秋違反初賽規則的懲處。校方表示，將給予王閏秋誡勉談話處理，取消本年度評先評優資格。校方將進一步加強師德師風和校風學風建設。

校方也強調，「懇請廣大公眾對未成年人給予更多包容與愛護」。

據報導，姜萍在6月預賽成績公布後，因為服裝設計中職生的身分被網民稱讚為「天才少女」，官媒也大力報導。但仍有學者提出質疑，北京大學數學教授袁新意曾指出，姜萍的書寫和發言有大量數學上的低級錯誤，一度被支持者視為「學閥對寒門學子的打壓」。

文匯報報導，「姜萍事件」調查結果公布再度掀起網絡熱議。一名律師在微博 發文表示，「隱瞞真相，借機出位，老師獲得了很大的曝光，姜萍自然也是，但這種曝光除了會為姜萍帶來一時興起的名氣之外，不會有任何好處，無論是清華北大邀約還是其他深造機會，都需要姜萍有真才實學，否則隨時都可能暴露。」

觀察者網評論則指出，姜萍是未成年人，頂多也就是配合老師，但王老師可算是炒作不成反而徹底身敗名裂。