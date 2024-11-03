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缺氧現幻覺？中國校園流行玩「死亡3秒」 醫警告窒息亡

中國新聞組／綜合報導
「死亡三秒」遊戲流行中國校園，醫師提醒嚴重可窒息致死，多地發出通知。(取材自極目新聞)
「死亡三秒」遊戲流行中國校園，醫師提醒嚴重可窒息致死，多地發出通知。(取材自極目新聞)

近日，有學生家長表示，一種「死亡遊戲」流行校園。該遊戲被稱為「夢回大唐」或「死亡三秒」。其孩子在遊戲後，迅速暈倒，並曾發出尖叫滿臉冷汗，直到第二天還感覺頭痛頭暈。

極目新聞報導，據悉，該遊戲曾在美國流行一時，多名青少年因此喪生。鑑於此類遊戲對青少年身心健康有害，教育主管部門曾下令，堅決制止此類遊戲在學生中傳播、蔓延。

還有網友表示，近期，其侄子的同班同學因玩該遊戲休克住院。網上也流傳了一些學校發布的提醒，告誡家長和老師注意，嚴禁學生玩此遊戲。

有網友表示，該遊戲此前就曾在校園流行，但當時並非叫「夢回大唐」。警方也針對該遊戲發布過提醒。

根據該遊戲的體驗者描述，「夢回大唐」遊戲大概步驟包括靠牆蹲下深呼吸、憋氣，再由其他人按胸口等操作。其基本核心點在於，讓體驗者快速達到窒息缺氧的狀態。

至於為什麼會叫「夢回大唐」，是因為在達到這種狀態後，體驗者會短暫昏厥，產生一些奇特的感受。根據個人體質不同，甚至有可能出現幻覺。

網上也有部分體驗者發過自己玩該遊戲之後的「所見所感」，基本都光怪陸離，各不相同。體驗者對這種體驗的原理也眾說紛紜，有人說是「看見童年場景」，也有人說是「目睹夢幻景色」，甚至還有人覺得是「前世記憶」。在這些玄之又玄地渲染下，有了這個帶有神秘色彩的名字。

據此前報導，湖南省第二人民醫院神經外科二病區主任劉少波介紹，「死亡遊戲」壓迫心臟、抑制呼吸導致回心血量減少，大腦的血液和氧氣相應減少。嚴重者導致意識喪失、全身臟器功能停止等，直接危及生命。

報導也提醒廣大家長，該遊戲中按胸口的動作是關鍵，若看到孩子間出現此類動作，一定要警惕，不要當成是正常打鬧。

「死亡三秒」遊戲流行中國校園，醫師提醒嚴重可窒息致死，多地發出通知。(取材自極...
「死亡三秒」遊戲流行中國校園，醫師提醒嚴重可窒息致死，多地發出通知。(取材自極目新聞)

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