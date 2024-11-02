2手表8000萬...深圳黑老大從保安變百億富豪 財產被拍賣

阿里司法拍賣平台拍賣的兩塊千萬名表。（取材自都市快報橙柿互動）

10月31日，深圳市中級人民法院對兩塊百達翡麗腕表進行司法拍賣 ，引發網友關注。其中，僅單塊手表市場估價就超4000萬元（人民幣，下同）。此次司法拍賣的起拍價直降800餘萬元，分別以3552萬元、3302萬元的價格開拍。兩塊腕表所涉公司老闆，是從全部身家只有2000元的保安，逆襲成百億富豪的深圳「黑老大」張偉。

據都市快報橙柿互動報導，阿里司法拍賣平台信息顯示，兩塊腕表分別為「百達翡麗超級複雜功能時計系列」6002G-010腕表和「百達翡麗超級複雜功能時計系列」6002G-001腕表，市場評估價均超過4000萬元。目前，這兩塊手表目前均處於變賣的狀態，變賣期至12月29日。截至10月31日，兩塊腕表獲得超3000次圍觀，但暫無人報名。

據阿里司法拍賣平台，上述兩塊腕表的競拍保證金均在600萬元以上，拍賣成交後買受人應在10個工作日內將拍賣餘款繳入法院指定帳戶。

據了解，這兩塊腕表為案號（2021）粵03執8796號相關的拍賣標的物。中國執行信息公開網顯示，該案被執行人為深圳市中科創資產管理有限公司。企查查顯示，深圳市中科創資產管理有限公司現已是「責令關閉」狀態，法定代表人為張偉。

2023年，深圳市中級人民法院也曾依法處置「黑老大」張偉的一批資產。其中包括房產面積1536平米的觀瀾湖高爾夫大宅，私人空客飛機以及一塊百達翡麗超級複雜功能時計系列豪表等。

據張偉在公開場合的自述，他16歲當兵，入伍後看到連長的書架上有很多商業書刊，便一本接一本地閱讀，兩年半堅持在300多本的商業書刊上刻上了幾百萬字的筆記，也和商業結下了不解之緣。退伍後，1992年，張偉帶著2000元到深圳，從保安做起，白手創業。

2004年起，張偉陸續成立「中科創」字頭的一系列公司（中科創集團），介入金融領域，先後涉足融資 擔保、小額貸款 、互聯網金融、私募基金。中科創集團總部位於深圳，曾為超過100家上市公司提供金融服務，累計管理資產逾500億元。

張偉曾計畫10年內買下5架空客飛機，以進一步服務高淨值人群，2015年其花費5億元購買的第一架空客A319公務飛機到位。2022年時，張偉的一架私人空客飛機曾以6334萬元被拍出。

2019年4月10日，深圳市公安局官方微博發布通告指出，該局打掉了以中科創法定代表人張偉為首的涉黑犯罪集團，將張偉、韓作紀、王棟等44名犯罪嫌疑人分別以組織、領導、參加黑社會性質組織罪以及非法拘禁罪等等逮捕。

經查明，該涉黑犯罪集團通過架設「88財富網」網絡融資平台，虛構投資項目，非法吸收公眾存款，獲得巨額資金後再用於高息放貸牟利，並採取擺場收數、非法拘禁、尋釁滋事等暴力手段逼迫催收，還通過製作虛假銀行流水、空白債務確認書、以貸平貸等方式，利用虛假訴訟強迫債務人償還債務。

2020年9月，深圳市檢察院以組織、領導、參加黑社會性質組織罪、非法吸收公眾存款罪、強迫交易罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、聚眾鬥毆罪、尋釁滋事罪、容留他人吸毒罪、行賄罪等11項罪名，對公司實際控制人張偉提起公訴。

2021年，法院對張偉作出一審判決，認定張偉犯組織、領導黑社會性質組織罪、非法吸收公眾存款罪等，數罪並罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，罰金人民幣1217萬元。一審後張偉提起上訴，廣東省高院二審裁定：駁回上訴，維持原判。