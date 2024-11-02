「想怎麽砍就怎麽砍」 日本砲兵揭露南京大屠殺新證 照片曝光

日本兵正在看斬首後的軍刀。（取材自揚子晚報）

日本 都留文科大學名譽教授笠原十九司近日在2024年第三期「日本侵華南京大屠殺研究」上發表論文，曝光了一名日軍砲兵在當時記錄的有關「南京事件」現場敘述，「幾乎未出現過」的照片也首次曝光，揭露日軍「想怎麼砍就怎麼砍」 屠殺俘虜慘狀，其中包括將俘虜以鐵絲網圍住，再以機槍射殺、用汽油焚燒等南京大屠殺新證。

據揚子晚報報導，日本著名歷史學專家笠原十九司是都留文科大學名譽教授、南京師範大學客座教授，對侵華日軍南京大屠殺歷史有深入研究。笠原十九司在論文中提及，收到一位讀者的來信，講述了他的父親永井仁左右曾在中國戰場從軍，並留下的陣中日記與回想錄、照片等資料。

笠原十九司。（取材自揚子晚報）

永井曾於1937年9月13日被徵召入伍，作為獨立野戰重砲兵第15聯隊士兵，參加了在上海的戰鬥、徐州會戰、武漢會戰，1940年9月16日退役返回日本。在近三年的戰地生涯中，他留下包括南京在內的大量資料，其所屬部隊的情況在現有的有關侵華日軍南京大屠殺的資料中幾乎未出現。

永井在戰場上所寫的陣中日記原本較為簡略，因戰爭期間，普通日軍士兵的陣中日記會受到上級軍官的審查，約20年前，他根據陣中日記寫了一本回想錄，記述其目擊的侵華日軍南京大屠殺的場景。作為一組同時具有原始記錄及回憶解讀的資料，其重要性不言而喻。

笠原十九司說，永井在陣中日記與回想錄中，記錄了日軍輕視蔣介石國民政府的軍力，輕率地在上海開戰，在作戰準備和補充兵員不足下，逐次投入戰場。由於增派的都是預備役、後備役這些戰鬥力弱的「老兵」，導致日軍損失巨大等上海戰役的實相，包括鋼盔只配發了五分之一，軍服只有冬裝，糧食補給不足，就在當地掠奪。衛生環境也相當惡劣，導致全體人員都患上痢疾。

永井回想錄中記錄「把眾多俘虜趕到城牆一角，鐵絲網圍起來後用機槍射殺」的現場照片。（取材自揚子晚報）

然而，華中方面軍（由11月5日杭州灣登陸的第十軍與上海派遣軍合編而成）司令官松井石根、副參謀長武藤章，以及第十軍司令官柳川平助等，無視參謀本部的命令，強行實施南京攻略戰，進而發生了侵華日軍南京大屠殺事件（南京事件）。

12月13日，日軍占領南京城後，在城內開始殘敵掃蕩作戰。據永井的回想錄，12月14日，設在仙鶴門鎮與紫金山南麓的工兵學校之間的觀測所發現了1.5萬到2萬名俘虜，砲兵團長說「適當處置」，包括砲兵、軍醫都想斬殺俘虜，於是拉出幾人來用日本刀斬殺。回想錄還記載了在城牆一角架設鐵絲網，將大量俘虜押進去，然後用機槍射殺、用汽油焚燒的集體屠殺的見聞。永井還保留了這次集體屠殺遺跡的照片。

這些俘虜很可能隸屬於中國軍隊第71軍（僅限於第87師），是國民黨 軍中的精銳部隊，裝備和訓練均參照德國 陸軍。該部隊當時以紫金山南麓的工兵學校陣地為中心在紫金山南麓一帶布陣，與日軍展開激戰。第87師的作戰兵力包括後勤部隊非作戰人員在內共2.2萬餘人，但由於投入上海作戰的官兵傷亡達1.6萬人，所以在投入南京保衛戰時，全師幾乎都被替換，補充的新兵約占全師三分之二，而且幾乎是沒經過訓練、甚至沒有拿過武器的新兵。

永井保存了一本「支那事變紀念寫真帖 昭和十二、十三、十四年 世田谷街道部隊」，是永井所屬的獨立野戰重砲兵第15聯隊的寫真帖。寫真帖所印照片中包括三張在南京仙鶴門鎮附近收容的俘虜照片，為了不被憲兵檢查沒收，永井將這幾張照片藏在了寫真帖襯紙裡。

藏在寫真帖襯紙裡秘密帶回來的照片，永井寫上註釋：「（日本兵）正在看斬首後的軍刀。」「南京陷落後，在南京城外，日本兵的姓名無法確認。由駕駛員小池上等兵拍攝。頭與肩徹底分離。」這些照片是日軍讓敗殘兵、俘虜跪著，用日本刀斬首的場面。

永井在12月14日的回想錄中寫道，關於在仙鶴門鎮收容的大量俘虜，上面指示，「誰都可以帶走，多少人都行，想怎麼砍就怎麼砍」。還有屠殺不久的場面，日軍站在周圍，被殺者身著軍服，剃了光頭。在城牆一角集體屠殺的場景，屍體也是雙手被反綁。作為南京事件屠殺現場的照片，具有重要的史料價值。