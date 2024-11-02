楊笠厭男遭京東「退貨」...紐時：中國男性脆弱的自我不容取笑？

楊笠。（取材自微博）

中國脫口秀演員楊笠日前代言京東雙11活動卻因她的「厭男」史遭抵制。昨天，楊笠登上了紐約時報 ，該報一則題為「楊笠被京東『退貨』，中國男性脆弱的自我不容取笑？」報導稱，在中國，為女性權益發聲變得愈來愈敏感，但有更多中國女性加入了楊笠的行列。話題進了微博 熱搜，網民反應兩極，有人稱楊笠紐約首演在即，也有人認為這像「獻祭」，「楊笠好日子不多了」。

據紐約時報報導，在中國喜劇演員最好避免的話題清單上，有一些東西是顯而易見的。比如政治。比如軍人。京東楊笠事件後，現在還要加上：男性脆弱的自我。

在中國，為女性權益發聲變得愈來愈敏感，而脫口秀舞台是最新的戰場。愈來愈多像楊笠這樣的女性正在大聲疾呼、揭露並且嘲笑她們所面臨的不公正待遇。但反彈已經出現，因為男性不願成為笑柄。他們在社群媒體 上攻擊這些演員，除檢舉京東事件外，楊笠描述過自己受到過暴力威脅。而且，在政府的鼓勵下，試圖打壓女權主義言論的力量也在增長。

比如，「在民族主義評論網站觀察者網上，一篇社論宣稱：「『楊笠』這樣的輿論撕裂符號愈少愈好。」甚至在京東爭議爆發前，32歲的楊笠就已經談到了取笑男性的危險。對此，報導稱楊笠通過一名代表拒絕了該報的採訪請求。

楊笠來自河北，家裡從事養豬業，她在2020年一舉成名時常講述自己在約會時遭遇的困境，「男人為什麼明明看起來那麼普通，卻可以那麼自信？」這句俏皮話在網上瘋傳。對許多女性來說，她成了偶像。但是很多男人惡毒地譴責她，指責她煽動「性別對立」。官媒也常用這個詞來譴責女權主義，甚至向政府舉報她。

報導稱，楊笠對此毫無歉意。漸漸地，更多的女性加入了她的行列。30歲的珍妮·張（音）是上海的一名IT工作者和脫口秀粉絲，她說，觀看女性脫口秀表演幫助她認識到自己生活中的不公正。

在楊笠的辯護者看來，這場爭議其實與她無關，而是關乎男性對女性地位上升的不安全感。儘管如此，許多女性表示，她們希望女性表演者和觀眾都能繼續在脫口秀中找到表達管道。

對於紐約時報這則報導，不少中國網民持負面態度，微博大V「上帝之鷹_5zn」發文：「紐時的華人女記者撰文支持楊笠，嘲笑中國男性『脆弱』。這是又一次皇軍認證？」，網民「無心簡影」稱，美國紐約時報發文力挺楊笠，並將男性群體舉報性別對立列為「在政府鼓勵下」進行，「挺好的，這樣的報導多來一點，網友舉報只是反對醜化男性和反對性別對立，而美國的這些報導是想讓她死啊」。

另有網民留言：「相信楊笠也不願成為輿論撕裂的符號。看來是白相信了，老外不認啊」，「我只想看啥時候遊街、公審、打靶」，「這是給楊笠蓋章，認證」，「楊笠趕緊準備出國吧，好日子不多了」，「再多的皇軍認證也不及國內偽軍認證」，「中國哪個明星能被紐約時報和BBC雙重認證？楊笠是第一人。頂級流量明星都沒這個待遇。可見皇軍對她多重視」。

也有網民認為，也許楊笠可以因此出國表演，「來場紐約首演」，「都已經認證了，期待她去國外的首演，看看國外的男性脆弱不脆弱」，「楊立和她所在的笑果和他的資方，已經是明牌的反賊和敵特」，「統戰價值UP」，「有種想要獻祭她的感覺......」。