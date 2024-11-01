唐山事件翻版？河北4女高中生拒搭訕遭圍毆 滿臉血

有女生被打得滿臉是血。（取材自極目新聞）

河北省近日發生一起四名女高中生遭多名男子痛毆的暴力事件，據網上曝光照片，可見女高中生被打得滿臉是血，引起輿論譁然。有媒體指出，女高中生被的原因，僅只是她們在餐廳吃飯時，拒絕了幾名年輕男子的搭訕。曲陽縣官方指出，三名打人者已被抓獲。

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極目新聞報導，「一群男生搭訕失敗，毆打幾名女生，看得我好生氣」，一份微信 聊天記錄近日在網上傳播，稱幾名女生拒絕搭訕後，被多名男子毆打。聊天記錄中還配發了一張圖片：一名女生滿臉是血，癱坐在地上，周圍地面上也有大片血跡。

事發餐廳一名工作人員說，前幾天晚上，確實有幾名女生被多名男子毆打，打人的那一方人很多，其不清楚具體是什麽原因。

據報導，一名被打女生說，她和另外三名女生都是高中生，當天晚上她們在當地一家餐館吃飯時，被同樣在該餐館吃飯的多名男子搭訕，她們拒絕後，遭到對方人員毆打，「我們四個都被打了，我受傷相對比較輕，有其他女生在醫院住院治療。」

該女生還表示，目前警方已經介入處理此事，「目前醫藥費是我們自己墊付的」。

對此，網民紛紛回應表示「想起了唐山那個打人事件」、「我說怎麼又是河北」、「河北唐山河北保定」、「一個至少兩次因為打女人上熱搜省份，當地的公安機關難道不應該反思一下」。