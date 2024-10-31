紐約2劫匪闖「遼寧飯店」被揍 4華人涉犯罪？ 律師要平反

打架現場。（視頻截圖）

在美國紐約法拉盛 開業近20年的「遼寧飯店」，據報導，今年10月26日發生搶劫事件，兩名男子闖進飯店內破壞財物，還涉威脅店內員工，3名飯店員工和3名用餐顧客憤而反擊、拉架，卻被檢方指控與搶嫌同涉二級人身攻擊罪。公益律師表示，4名華人 是自衛，並非聚眾鬥毆，他已將4人保釋出來，由於4人均是打工者，收入有限又都受傷，他將蒐集證據為他們平反。

據大象新聞報導，事件發生在10月26日晚間，兩名外國嫌犯進入位於法拉盛櫻桃大道（Cherry Ave）140-09號一家中餐館搶劫，囂張地把收銀台推翻，並威脅店內員工，破壞財物，被4名華人憤而反擊。打鬥現場慘烈，3名華人員工中，1人頭部縫了6針，1人縫了10針，前來拉架的食客右手中指骨折；兩名劫匪一人縫了28針，另一人縫了5針。

10月28日，檢方對涉事雙方均控以二級人身攻擊罪。其中一名叫Jason Lunar的搶嫌被控以二級搶劫罪和二級人身攻擊罪，而自衛反擊的4名華人同樣被控以二級人身攻擊罪，引起熱議。

當地時間10月29日，該案件的辯護律師孫瀾濤表示，他已將4名華人保釋出來，他認為此案並非聚眾鬥毆，而是自衛。同時向法官提出希望能派政府公益律師出來代理低收入 的4位打工者，免除他們的法律費用，並表示將全程協助公益律師辦理此案。

孫瀾濤說，警方當日以聚眾鬥毆罪（Gang assault）將涉事人員逮捕，是因為通過視頻看到一堆人在打鬥，初步判斷就是聚眾鬥毆，但聚眾鬥毆的構成條件是兩個團夥約好地點持械打鬥，但本案並非這樣的性質，出手自衛是應該且合法的，接下來的調查是看出手時生命是否已受到威脅。而二級人身攻擊罪需由陪審團陪審，若罪成，會判處1年以上刑期。

事件當中的「遼寧飯店」。（新華社）

關於網上流傳的「老板娘將劫匪揍得滿臉掛彩」，孫瀾濤解釋稱，老板娘只是揍了兩下，並沒有法律意義上的實質傷害。不過，孫瀾濤說，「（受傷的華人）每個人都需要心理療傷，打擊很嚴重，頭上縫針的、手指骨折的，需要繼續就醫」。

孫瀾濤表示：「我是東北人，幫助他們義不容辭，涉事餐館在這件事情上處理得非常好，不誇大事實，不虛假宣傳，並協助執法人員搜集證據」。

事件當中的飯店名叫「遼寧飯店」。據新華社今年2月報導，「遼寧飯店」的老板關晶表示，「爾濱」的爆火，也為「遼寧飯店」帶來了不少年輕新客，她在紐約上州新開的「遼寧山莊」農家樂也熱鬧起來。

事發後有不少當地華人在社交媒體為飯店發聲，希望該案件能得到公正判罰。網民「紐約康康」在該飯店前錄製視頻呼籲華人團體為這些被誤判的同胞發聲。該東北飯店目前已正常營業。

據悉，該案件下一次出庭日期是當地時間12月12日。