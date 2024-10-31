（有改）AZ涉騙保 中國總裁王磊「配合調查」 前一日還發朋友圈

阿斯利康全球執行副總裁、國際業務及中國總裁王磊。（取材自澎湃新聞）

製藥巨頭阿斯利康（AstraZeneca，AZ)涉騙保風波似愈演愈烈。阿斯利康中國官網30日發布消息稱，阿斯利康全球執行副總裁、國際業務主席及中國總裁王磊正在中國配合調查。公告未提王磊配合調查具體事由，不過近年阿斯利康深陷騙保及員工涉走私等案調查漩渦，公司高管殷敏不久前也被帶走調查。值得注意的是，阿斯利康全球高級副總裁賴明隆30日深夜宣布將由他接手中國業務。

據澎湃新聞報導，在阿斯利康發布消息中，強調在阿斯利康全球高級副總裁、阿斯利康中國總經理、腫瘤 業務總經理賴明隆的帶領下正常運營。必要時，阿斯利康將全力配合調查。

王磊原本計畫出席下月國內某大型展會並接受採訪，其在29日早上6時53分還發布過一條朋友圈信息。可見事發突然。

30日深夜11時左右，賴明隆通過郵件形式向阿斯利康全體中國員工發送信件提到，「公司運營正常，我也將繼續領導阿斯利康在中國的各項業務發展」。阿斯利康也表示，由賴明隆接手中國各項業務。

阿斯利康方面並未透露王磊被調查的原由，但不久前，百濟神州大中華區首席商務官殷敏傳被監管機構調查。業內普遍認為，王磊與殷敏或因此前的騙保案被調查。在百濟神州之前，殷敏2006年至2021年在阿斯利康工作了15年。

2022年1月29日，國家醫保 局發布通報稱，阿斯利康製藥有限公司工作人員涉嫌篡改腫瘤患者基因檢測結果騙取醫保基金，國家醫保局已將犯罪嫌疑人全部批捕。阿斯利康同一天也發布公告稱，違規行為是公司主動上報協助調查。

據深圳市醫保局在2022年發布案情通報稱，2021年7月根據舉報核查發現阿斯利康工作人員涉嫌欺詐騙保，打掉一個涉嫌篡改腫瘤患者基因檢測結果騙取醫保基金的詐騙團夥，抓獲涉案人員17名並全部採取刑事強制措施。騙保案主要涉及到阿斯利康的明星藥物奧希替尼（商品名：泰瑞沙）。

走私風波則疑涉及阿斯利康CTLA-4新藥。今年7月，阿斯利康5名在職雇員和前雇員於今夏初被深圳警方拘留，其中一項調查關係到該公司收集患者數據，可能違反數據隱私法，且部分人員還涉嫌進口彼時尚未獲批的CTLA-4抗體Tremelimumab。

王磊1972年出生於上海，祖籍無錫，21歲從上海外國語大學畢業。大學剛畢業做過三年導遊。1996年以總經理助理身分入職知名跨國藥 企羅氏製藥。2013年進入阿斯利康中國，四年連升四級，是極少數進入跨國藥企全球管理層的本土人才，也刷新了本土人才在跨國藥企的最高職位，成為醫藥行業破具傳奇色彩的高管。