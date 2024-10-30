修300元人民幣遙控器收費1776元 天津這家維修平台年營收10億
天津一名消費者家中的索尼電視機遙控器壞了，聯繫維修平台廠商上門，結果品牌售價300元（人民幣，下同，約42美元）的遙控器，卻被維修師傅收了1776（約249美元）元。事件曝光後，消費者拿回了1626元，而且錢花了，遙控器還是沒有完全修好。
每日經濟新聞引述中國之聲報導，天津的消費者孟女士稱，近日家裡電視遙控器有一個按鍵壞了，老人搜索索尼電視天津的官方售後，然後跳轉到了一個手機號，撥過去之後是啄木鳥平台。第一次來了之後就把舊的遙控器拿走了，下次拿一個新的來。
一個電視遙控器修了三天，最終收費1776元。孟女士聯繫索尼官方售後詢問該款遙控器的售價，售後人員告知該款遙控器官方售價僅300元。因此，孟女士希望啄木鳥維修平台能夠退還部分不合理的維修費用。
孟女士表示，啄木鳥家庭維修平台一直沒有告訴她天津負責人的聯繫方式，辦公地址也不提供。事件曝光後，才分兩次拿回了1626元，剩下的150元，平台反饋是上門費和檢測費。
然而，孟女士的遭遇並非個例。現代快報報導，今年4月，南京建鄴區市民張女士因家中浴室玻璃門螺絲鬆動，通過啄木鳥家庭維修平台預約了上門服務。維修人員僅用不到10分鐘，將浴室玻璃門上脫落的兩顆螺絲重新安裝，卻收取了388元的費用。
在黑貓投訴平台，涉及「啄木鳥維修的投訴超過5000條，包括「與帳單金額不符合，私下收取額外金額」、「報價不一致」等。
「除了感情不修，啥都修。」是啄木鳥維修工人工服的宣傳標語。啄木鳥維修在中國在線家庭維修行業中占據2.4%的市場，是最大的家庭維修平台，2023年營收超過10億。
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